Jedním z těch, který se změnil k nepoznání, je bývalý kamenolom v Dasnicích. Areál ukončil těžební činnost v roce 2004. Nově zrekultivovaný lom Dasnice ohromuje průzračně čistou vodou. Bývalý kamenolom ukrytý v lesích se nachází mezi obcemi Bukovany, Citice, Hlavno a Dasnice. Platí tam však zákaz koupání i zákaz vjezdu motorových vozidel. Vedle velkých a veřejnosti obecně známých rekultivačních projektů jako je Michal, Silvestr nebo Medard, realizuje Sokolovská uhelná i řadu dalších projektů zaměřených na obnovu krajiny. Jedním z nich byla právě i rekultivace bývalého kamenolomu Dasnice. Část svahů zde byla přesypána a na dně lomu vznikla zhruba dvouhektarová vodní plocha. Některé z částí v lomu ale zůstaly v původním stavu. Vystupující skály nebo část nadložních vrstev tak jen zvýrazňují rozsah proměny, kterou areál prošel. Celá rekultivace byla zakončena v roce 2018. Díky vysazení nových stromů roste v areálu téměř devět hektarů smíšených porostů, ve kterých bude dominovat smrk, javor, borovice nebo olše.

Od jezírka je pěkný výhled na klášter v Chlumu sv. Maří, na elektrárnu Tisová a do širokého okolí Slavkovského lesa. Přestože je v lomu zákaz koupání, řada lidí neodolá.

Další kouzelné místo se nachází u Jindřichovic. Jde o jámový lom s unikátně odkrytým sopečným jícnem a malebným jezírkem. "My se zde koupeme doslova po celý rok, nejen v létě, kdy vše hraje nádhernými barvami. S partou otužilců nevynecháme koupání ani o vánočních svátcích či na Nový rok," říká Jan Sebján z Jindřichovic. Dříve tam stával kopec Kernberg, dnes je tam už jen zatopený lom. Kámen se tam těžil v letech 1906 až 1995. Opuštěný kamenolom se nachází u staré silnice z Jindřichovic do Rotavy, respektive její části Dolní Rotava. Tradiční pojmenování kamenolomu Kernberg vychází z názvu stejnojmenného čedičového vrchu Kernberg s původní nadmořskou výškou 677 metrů. Výrazná hora byla dříve zdaleka viditelnou dominantou krajiny. Vrch však byl z převážné části odtěžen. Původně to byla sopka.

Bývalý lom na kaolin nedaleko vesničky Jimlíkov je oblíbeným místem ke koupání, které se tam toleruje na vlastní nebezpečí. "Voda je nádherně čistá. Místní atrakcí je čvachtání v kaolinu nebo obrovská písková duna. Ta mnohé svádí ke kaskadérským kouskům," říká jeden z jeho návštěvníků Simon Lorenz z Kraslic. Koupání je tam však na vlastní nebezpečí, stále probíhá povrchová těžba kaolinu a v okolí projíždějí nákladní vozy.

Průzračná, chladivá voda a krásná okolní příroda. Koupání v lomech láká | Video: Roman Cichocki

Oblíbený je i zatopený lom u Hroznětína. Ačkoliv se tam nacházejí zatopené lomy rovnou tři, vybírat si mezi nimi příliš nelze. Ke koupání je totiž vhodný pouze ten největší z nich. Původně se tam těžil čedič, uranová ruda, kaolín a bentonit. Lom je mnohem pozvolnější než jinde a dokonce je tam i malá písečná pláž. Lom leží nejblíže u obce Velký rybník. Kdo se rozhodne jej navštívit, musí být opatrný. Hloubka v něm dosahuje až několik desítek metrů a zrádné mohou být proudy spodní vody.

Jde o lomy, kdysi ukryté před zraky veřejnosti. Ty se ale díky internetu a sociálním sítím stávají stále více známějšími. Jsou však i takové, které nejsou doposud hromadně objevené. Jeden z nich je ukrytý v lesích nad vodní nádrží Tatrovice. Je malý, ale má své kouzlo právě v tom, že o něm málokdo ví. I v něm je voda průzračně čistá, což dokládá množství raků, kteří tam žijí.