Na jindy zaplněných čerpacích stanicích v Hraničné, tak bylo minimum aut s německými značkami. Někteří z německých řidičů tvrdili, že se ceny pohonných hmot v Německu se během středečního dopoledne hýbaly dolů hned dvakrát. Po dlouhé době tak nezačínaly ceny na tamních stojanech dvojkou. "Je to jako na houpačce. Některé čerpací stanice v Německu měly levnější pohonné hmoty než řada dalších tady v Čechách," říká jeden z nich.

Provozovatelé čerpacích stanic v Hraničné říkají to samé co zákazníci. "Je to jako na houpačce, je třeba neustále sledovat ceny, protože se stále mění situace. Jediné co vám mohu v této chvíli doporučit je to, abyste si natankoval, dokud je to levné. Co bude za týden, nikdo neví," říká jedna z prodavaček.

Jan Filip je v představenstvu SUAS GROUP a Sokolovské uhelné