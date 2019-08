Kdo během víkendu navštívil Středověké slavnosti purkrabího Půty, určitě nelitoval. Pestrý program, volně přístupný celý hrad, divadelní představení, historický průvod městem nebo rytířský turnaj na koních určitě nikoho nemohly nudit.

„Trošku nám nepřálo počasí, což se lehce dotklo návštěvnosti, ale kdo přišel, musel být spokojen,“ říká Šárka Žižková z pořádajícího týmu zaměstnanců hradu Loket. Na naši otázku, co by slavnostem řekl purkrabí Půta, který ve středověku býval správcem hradu, s úsměvem poznamenala: „Purkrabí Půta by se zcela jistě divil.“

A možná má pravdu, protože hrad byl po celou sobotu a neděli plný návštěvníků, kteří se dobře bavili. Na nádvoří hradu mohli zhlédnout divadelní představení právě na téma purkrabího Půty a jeho prokletí, o čemž vypráví nejedna legenda vztahující se k hradu Loket, poslechnout si středověkou hudbu nebo obdivovat práci řemeslníků. Novinkou byla ukázka středověkého stavitelství.

„Vrcholem středověkých slavností je každoročně rytířský turnaj na koních, který je takříkajíc naším bonbonkem. Rytíři střílí z luku, bodají kopím a nejsledovanější je samozřejmě souboj jeden proti jednomu,“ pokračuje Šárka Žižková. Slavnostmi žilo celé město Loket. Na náměstí byl trh a v přírodním amfiteátru u řeky Ohře bylo středověké stanové ležení.

„Slavnosti purkrabího Půty jsou první ze tří velkých akcí, které každoročně na hradě Loket pořádáme. V říjnu opět pozveme lidi na středověké vinobraní s ochutnávkami vína a burčáku a na konci roku pořádáme velmi oblíbené vánoční trhy,“ doplnila Šárka Žižková.