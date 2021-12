Radost ležela roky ve skladu. Chodov ji chce umístit na květinovou louku

Původně stála podle dostupných informací Radost před budovou pošty na sokolovském sídlišti Ovčárna.Poté byla přemístěna do chodovské Poděbradovy ulice, kterou zdobila až do 90. let. Pak byla kvůli poškození přemístěna do depozitáře, kde je uložena dodnes. Řeč je o trachytové soše, která se má po zrestaurování opět zdobit město Chodov.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dvojice soch od Evy Kmentové, které zobrazují alegorii Pohostinství na novém místě u sokolovské radnice | Foto: Deník/Roman Cichocki

Původní podobu ji vrátí restaurátor a sochař Michal Durdis. Trachyt je jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců. Autorem sochy s názvem Radost z roku 1966 je Antonín Kuchař. „Ten měl k našem městu velmi specifický a úzký vztah. Vzal si totiž za ženu Ernu Gizelu Zuberovou, dceru chodovského kameníka a sochaře Aloise Zubera, který je mimo jiné autorem kamenného městského znaku na fasádě dnešní radnice,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek. Podle něj jsou manželé Kuchařovi v našem regionu známí jako autoři sochy Jurije Gagarina, která dlouhé roky stála u kolonády v Karlových Varech. Radost byla v 90. letech kvůli poškození přemístěna do depozitáře. "To je opravdu škoda, protože jde o umělecky a historicky velmi hodnotné dílo, které má pro naše město svůj význam i díky osobnosti autora,“ konstatuje historik. „Po restaurování by socha měla ozdobit jedno z chodovských sídlišť. Momentálně nejvíce zvažujeme možnost umístění Radosti do nových květinových luk, které budou vysázeny na sídlišti v Tovární ulici,“ dodal Bělohlávek. Kraslický zastupitel Petr Dašek po video aféře odstoupil Podobný osud měly i sochy v Sokolově, které stály od roku 1961 před hlavním vchodem tehdejšího hotelu Ohře. Před devatenácti lety nenápadně zmizely a takzvaně se po nich slehla zem. Objevily se až před třemi lety přímo v centru města. Velkou měrou k tomu přispěli dříve narození Sokolováci, takzvaná rada starších. To jsou lidé, kteří bydlí v Sokolově několik desítek let, a jsou tudíž dříve narození. Ti se scházejí s vedením města a jejich připomínkami se město mnohdy inspiruje. Nejinak tomu bylo i teď. Když viděli sochy polorozpadlé ve skladu technických služeb, vyjádřili znepokojení nad jejich špatným stavem a případnou ztrátou sokolovského dědictví. Na realizaci dvojice soch od Evy Kmentové, které zobrazují alegorii Pohostinství, spolupracovali i manžel Evy Kmentové – sochař Olbram Zoubek, sochař Miroslav Vajchr a architekt hotelu Ohře Vladimír Urbanec. Sochy, které vznikly v letech 1957-1958, byly v roce 2002 již ve velmi špatném stavu odvezeny do areálu technických služeb. I zde se na nich nadále podepisoval zub času. Nakonec byla nalezena cesta k restaurování soch a ty našly svůj nový domov na zelené louce vedle kruhového objezdu u sokolvoské radnice.