Mezi nimi i Sokolov, jehož vedení viní za tuto situaci právě Ústavní soud a taky Senát. Proti tomu se otře postavil sokolovský senátor Miroslav Balatka. Reakci města označuje jako velmi emotivní a zavádějící.

Ústavní soud zrušil protiústavní část zákona, bezdoplatkové zóny, na základě stížnosti skupiny senátorů podané v roce 2017. Ti tvrdili, že jsou bezdoplatkové zóny protiústavní a že je některá města zneužívají.

"Obchod s chudobou a špatná situace ve vyloučených lokalitách a městech, které trpí tímto velkým problémem, není odpovědnost Ústavního soudu. Je to odpovědnost Vlády ČR. Ta je u moci a vládne ministerstvy, má nástroje a prostředky, jak složitou situaci řešit. Rétorika vedení sokolovské radnice typu ,Ústavní soud a Senát dal facku všem slušným občanům ̔ sice asi před volbami může zabírat a odvádět pozornost od skutečných příčin, ale je to lež. Naše regiony už dlouho fackuje naše vláda. Bohužel," říká Balatka.

Vláda podle něj situaci v jednotlivých krajích neřeší. "Vláda kašle na specifické problémy, které tu dlouhodobě máme. Vláda a ministerstva tvoří pravidla, díky kterým je situace taková, jaká je. Problémy s nepřizpůsobivými občany nechává na starostech, městech a jejich občanech," myslí si senátor.

Velmi ho mrzí, ale jak sám říká, zase tak moc nepřekvapuje, že vedení města Sokolov viní za tuto situaci Ústavní soud, jeho rozhodnutí a taky Senát.

"Je to smutné a prozrazuje to o současném vedení našeho města buď základní neznalost o tom, kdo je za co v tomto státě odpovědný, nebo snahu na někoho tento opravdu palčivý problém hodit," dodal Balatka.

Sokolov tvrdí, že mu tento nástroj pomáhal. "Snad jediný trochu účinný nástroj, jímž se mohla jinak legislativně bezzubá města bránit obchodu s chudobou a vzniku sociálně vyloučených lokalit. Sokolov byl prvním městem, které bezdoplatkové zóny zavedlo. Navíc Sokolov k tomu přistupoval odpovědně a pečlivě zóny zvažoval. Tedy nešel paušálně cestou označení celého města. Rada města proto považuje rozhodnutí o zrušení zón za políček slušným lidem," prezentuje vedení Sokolova svůj názor na webu města i sociálních sítích.

Zavedení bezdoplatkových zón prý alespoň zabránilo přibývání dalších vyloučených lokalit a znepříjemňovalo byznys obchodníkům s chudobou. A o to tady podle Sokolova šlo. „Tím, že lidé díky zónám přestali migrovat po městě, měli jsme o nich přehled a mohli jsme s nimi pracovat. A obchodníci s chudobou se alespoň trochu snažili zajistit v bytech určitý standard. To vše kvůli zrušení zón nyní přichází vniveč,“ poznamenala starostka Sokolova Renata Oulehlová.