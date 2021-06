"Myslím, že bylo co oslavovat a my jsme vhodnou formou připomněli, že i když jde o vážné téma, je třeba si jej zlehka a zvesela připomenout. Lidé přišli, akce byla bezvadná, měla hravý nádech a recesi. A navíc, v Čechách mají živé obrazy velkou tradici," řekl pořadatel Miroslav Balatka. Lidé si přinesli rekvizity jako ušanky, tankistické přilby, hračky včetně umělohmotných samopalů, papírové tanky a podobně.

Při invazi se na Sokolovsku Rusové usadili na třech místech. V Pískovně nad Lomnicí, dále pod Dolními Nivami a do třetice měli základnu v lese směrem na Novinu. Jak vzpomíná jeden z bývalých českých vojáků Josef Pulík, Rusáci neměli co jíst, vodu jim lidé také nedali. V létě spali ve stanech, v zimě na korbách automobilů. Měli tam katastrofální podmínky a dostali všichni vši. Zašlo to tak daleko, že na jaře 1969 musela přijet jakási jejich mobilní hygienická stanice. V tom samém roce ze Sokolovska odešli.