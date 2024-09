Kromě voleb do krajského zastupitelstva a části Senátu rozhodovali voliči v Kynšperku v místním referendu o větrných elektrárnách. Stát by mohly v katastru Chotíkova u Kynšperku. Místní refendum je však po sečtení hlasů neplatné. K platnosti rozhodnutí je totiž třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech. A to je těsně nevyšlo.

"Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, byl 1272 z celkového počtu 3702 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu což je 34,35 procent," informuje Kynšperk o výsledcích místního referenda.

Pro stavbu větrných elektráren hlasovalo 328 lidí, proti jich bylo 874. Pětadvacet voličů se zúčastnilo, ale neoznačili žádnou odpověď. Rozhodovat tak budou zřejmě zastupitelé.

Investor počítá se stavbou čtyř větrných elektráren s výškou tubusu 148 metrů, spolu s vrtulí mají mít 223 metrů. Městu by dle smlouvy měl investor vyplatit zhruba 64,5 milionu za 20 let. Proti výstavbě byla ve městě se zhruba 4,5 tisíci obyvateli sepsána petice, kterou podepsalo 246 lidí.

Otázka v referendu zněla: „Souhlasíte s tím, aby na území obce Kynšperk nad Ohří, v katastrálním území Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, byly postaveny a provozovány větrné elektrárny a město zadalo změnu znění Územního plánu Kynšperk nad Ohří tak, aby umožňoval výstavbu větrných elektráren v tomto katastrálním území?“

Podle vedení města by to pro rozpočet Kynšperku byla zajímavá částka a lidé by tak měli jasně vyjádřit svůj názor.

V Kynšperku šlo o historicky první místní referendum.