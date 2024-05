Po letech slibů začala slibovaná rekonstrukce fotbalového areálu v Kraslicích. Samotné hřiště a jeho kulisu ocenil i známý fotbalový internacionál Ladislav Vízek, který zde hrál charitativní zápas. Nad zbylým zázemím, jako jsou kabiny a sociální zařízení, se však spolu s ostatními zhrozil.

Rekonstrukce tribuny v Kraslicích je prvním krokem k modernímu areálu | Foto: Deník/Roman Cichocki

Tvoří ho stavební buňky, které se provizorně postavily osmdesátých letech narychlo tak, aby mohly posloužit cvičencům na tehdejší spartakiádě. Od té doby se zde prakticky nic nezměnilo. Fotbalový klub jen řešil a lepil různé havárie, požár či propadlé podlahy. Přitom zde mají jednu z největších mládežnických základen regionu.

Prostředí, ve kterém se děti převlékají či sprchují, je opravdu ostudné. O záchodcích nemluvě. Na ty u kabin chodí jen ti nejotrlejší z řad dospělých. Kraslický fotbalový klub tak získá po dlouhých letech důstojné zázemí, které má zlepšit podmínky pro sportovce, ale také návštěvníky. První viditelnou změnou je právě dokončovaná rekonstrukce tribuny, která je součástí velkého projektu za zhruba 17 milionů korun.

„V rámci první fáze obnovy fotbalového areálu probíhá rekonstrukce původní tribuny, která svým technickým a vizuálním stavem již nevyhovovala potřebám klubu a jeho návštěvníků. Výsledkem této investiční akce bude moderní stavba, na niž v další etapě naváže výstavba dlouho očekávaných kabin a zázemí pro naše fotbalisty,“ uvedl starosta Kraslic Jan Šimek.

Stavbě nového zázemí fotbalistů SK Kraslice předejde demolice objektů skladů a bufetu, která bude provedena v následujících týdnech. Nový objekt včetně vstupu projekt situuje do jižní části sportoviště. Má sloužit jako základ celého fotbalového areálu, a to jak pro sportovce, rozhodčí, tak i návštěvníky. Jako součást této etapy se připravuje i celková přeměna okolí fotbalového hřiště, kdy dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího oplocení.

„Naším cílem je, aby při příjezdu do Kraslic návštěvník viděl krásné sportoviště, a ne nevzhledný plot z vlnitého plechu připomínající kasárny,“ podotkl místostarosta města Filip Beneš.

Vybavení hřiště doplní zcela nové osvětlení a ozvučení. Práce mají být ukončeny v příštím roce. Poslední etapu završí likvidace původních, nevyhovujících kabin na severní straně.

„Jako maminka fotbalisty, který na tomto hřišti vyrostl, jsem strašně ráda, že se konečně na hřišti něco děje. Kabiny a zázemí fotbal potřebuje již několik let," říká Nikola Kričfalušiová z Kraslic.

„Nejen děti si nové zázemí zaslouží. Už tu mělo být před mnoha lety. Kabiny jsou z osmdesátých let, kdy se zde konala první okrsková spartakiáda. Zažil jsem je i já jako fotbalista a později jako trenér mládeže. Zažil jsem také, že se občas propadla podlaha. Nakoupili jsme dřevotřísku, opravili ji a jelo se dál. Dnes se tam propadají už i střechy. O záchodech raději nemluvím. Kdo na nich byl, ví, o čem hovořím. Řada talentovaných kluků šla z Kraslic do Baníku Sokolov, Teplic, Plzně, Slavie či reprezentace. Tam poté doslova čuměli, jaké nesrovnatelné podmínky mají jiné kluby," řekl Milan Šudák, pod kterým své první fotbalové krůčky dělal například pozdější reprezentant Michael Krmenčík. Kraslice jsou mateřským klubem i dalšího prvoligového fotbalisty a reprezentanta do 21 let Ondřeje Kričfalušiho. Talenty zde tedy vychovat umějí. Pokud bude mít klub moderní zázemí, možná přiláká další.