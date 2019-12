Jejím cílem je posílit nabídku vysokoškolského vzdělávání v regionu a tím přispět k řešení problému s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Podle hejtmanky je to signál, že ZČU chce v Karlovarském kraji nadále působit, a to ještě ve větším rozsahu.

„Otevření fakulty pedagogické vidím jako velmi reálné. Už řešíme i pedagogy, kteří by zde vyučovali. Budou to lidé z Plzně, kteří budou dojíždět. Předpokládáme, že budoucí učitele si už v Karlovarském kraji vychováme,“ uvedl rektor Holeček. Upřesnil, že na začátku by se mělo jednat o obory celoživotního vzdělávání, speciální pedagogiku a pedagogiku prvního stupně základních škol.

V následujících letech by pak přibyla fakulta zdravotnická, která by mohla sídlit v nevyužité bývalé škole na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech. „Všechna odborná pracoviště, která jsme oslovili, jsou ochotna nabídnout praxi vysokoškolákům této fakulty,“ podotkla primátorka.

ZČU se mimo jiné zavázala, že podle svých možností posílí nabídku vzdělávacích programů v oborech klíčových pro všeobecný rozvoj Karlovarského kraje. Prostřednictvím fakulty ekonomické by mělo dojít k otevření nových programů v oblasti ekonomie.