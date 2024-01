Vodní plochy jezera Michal a Medard na Sokolovsku fascinují nejen milovníky letních radovánek, ale do budoucna nabízejí také ideální podmínky pro různé typy vodních sportů. Této příležitosti se chopila společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a založila klub vodních sportů pod názvem Sportovní klub Medard. Přilákat chce děti a mladé lidi z celého kraje ve věku od 11 do 18 let.