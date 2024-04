„Chtěli bychom zde kromě restaurace nabízet i několik míst k lepšímu ubytování, venkovní terasu, která povede až k Černé sjezdovce. Dovedu si představit i romantiku našich klientů nahoře na rozhledně u sklenky vína. Plánů máme v hlavě několik. Začít jsme museli pragmatičtěji, a to přivedením inženýrských sítí na kopec. Vše je o financích,“ doplnil. O tom, že to myslí vážně, se mohli návštěvníci tohoto koutu Krušných hor přesvědčit koncem minulého roku, kdy byl vidět výkop vedoucí od rozhledny dolů po celé délce sjezdovky. Stávající zdroj vody měl totiž špatnou kvalitu a při plném provozu byl nedostatečný.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

O tom, kdy se bude možné do chaty s rozhlednou opět podívat, nechce majitel spekulovat. Přímo v Bublavě má totiž rozjetý další projekt, kdy rekonstruuje velikou budovu bývalé školy v přírodě, která byla též dlouhé roky opuštěná. Nyní se zde již několik let intenzivně pracuje a budova má zcela nová okna či velké parkoviště. Nyní probíhají práce uvnitř. „Zde chceme nabídnout tolik žádané ubytovací kapacity a k nim welness centrum se vším všudy. Až dokončíme tento projekt, chtěli bychom se vrhnout právě na Bleiberg,“ dodává Bittengl. Když vše půjde podle plánu, měla by se škola dokončit letos, popřípadě v následujícím roce.