"Přes léto se občas vyskytne nějaké bistro, které si prodlouží otvírací dobu. Jsou to však výjimky, které se dějí při pořádání nějaké větší kulturní akce a jejich majitelé mají sídlo firmy nedaleko centra dění a předpokládají nějaký zisk. Většinou je to však jejich momentální nápad a dobrá vůle. Musejí tam strávit čas navíc a druhý den ráno zase fungovat. Já osobně jsem to s partou kamarádů zažil snad jen jednou, když jsme se vraceli z koncertu na zahradě kulturního domu, kde skončila hudební projekce i stánky nabízející občerstvení. Po cestě jsme uvítali občerstvení ve stánku u kostela, kde nabízeli hamburgery. O nějakých restauracích na Kraslicku či Sokolovsku však nemůže být řeč," říká Pavel Holan z Kraslic.