Sokolov - Retro výstava v sokolovském muzeu je pro řadu lidí připomenutím dob nedávno minulých, mnohé ze zde vystavených věcí totiž ještě před pár desítkami let používali.

Pro dnešní mladou generaci je to ale často, slovy jedné z představitelek, „hluboký pravěk“. I když i mladí tu najdou věci, které znají, například céčka. Výstava mapuje období 2. poloviny 20. století, nejvíce věcí je z 60. – 80. let. „Rozdělena je do několika celků – kuchyně a hygiena, hračky, technika – audio, televizory, radiopřijímače, promítací přístroje, kamery, diaprojektory, fotoaparáty atd. – telefony, školní potřeby, odívání, upomínkové předměty a ukázky nábytku a osvětlení,“ přiblížila její autorka Romana Beranová Vaicová z Muzea Sokolov.