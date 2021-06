Pokud totiž dva místní nadšenci nechtěli akci takzvaně odpískat, nic jiného jim zřejmě nezbývalo. Již pohled na plakát říká, že je zde oproti minulým ročníkům hodně věcí jinak. První změnou je, že namísto festivalu budou koncerty sólové, plnohodnotné, každý z nich v jiný den. Druhá věc, která je na plakátech vidět je ta, že chybí řada tradičních sponzorů. Pořadatele tak sázejí na podporu diváků. Podobné akce se totiž plánují hodně dlouho dopředu a zde se nevědělo co bude a jaká uvolnění budou platit.

"V letošním roce jsme ustoupili od formátu festivalu. Na místo toho budeme pořádat jednotlivé koncerty nejoblíbenějších kapel z uplynulých ročníků. Při pořádání Best Of Rete Revival Fest jsme narazili na problém s délkou koncertu. Hodinový prostor pro produkci jednotlivých kapel byl velmi malý. Kapely by hrály klidně déle. Proto jsme se rozhodli pro toto řešení," řekl jeden z pořadatelů Tomáš Cvek.

Letos se nevědělo co bude a tak ubylo sponzorů. "Chtěli jsme ale do toho jít a tak nezbývalo než nechat vytisknout plakáty, vstupenky, zaplatit reklamu. Doufáme proto, že nás přijdou podpořit diváci," říká Cvek.

V pátek 9. července předvedou divákům svojí tříhodinovou show Pink Floyd Revival Czech. Na jejich koncerty minulé koncerty neváhali přijet fanoušci z celých západních Čech. Jako předkapela vystoupí levoruký Eda. O den později, v sobotu 10. července, svůj koncert rozbalí RCZ Rammstein Tribute Show. Tuto partičku není potřeba představovat. Přijedou do Kraslic a podle pořadatelů rozbalí svojí největší show, jakou město ještě nevidělo. Volají lidé z Moravy a chtějí vědět, zda si mají zamluvit vstupenky. Lístků je zatím dost a je možnost si je zakoupit v předprodeji na tradičních místech. Jejich předskokanem bude kaple #černá.

"Oba dva dny uvidíme také předkapely, takže určitě bude na co koukat a co poslouchat. Nutno předeslat, že obě kapely si s sebou vezou vlastní scénu, takže to bude zase větší a lepší," láká diváky druhý z pořadatelů Stanislav Fořt.

"Roční doba temna skončila, a my budeme moci společně oslavit konec tohoto smutného období," dodávají shodně oba pořadatelé z agentury On Off.