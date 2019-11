Mezi nejvýznamnější dny v historii naší republiky patří 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.

Ilustrační foto | Foto: Evžen Báchor

V tento den vzpomeneme 80. výročí brutálního zákroku nacistů proti vysokoškolským studentům v roce 1939 a 30 let, která uplynula od zahájení sametové revoluce v roce 1989. V Sokolově si tyto události připomenou už od pátku 15. listopadu a program bude pokračovat až do neděle 17. listopadu. Uskuteční se studentský pochod, promítání filmů k danému tématu a také veřejná debata na téma Takové to bylo.