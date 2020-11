Sokolovskou mateřskou školu v ulici Kosmonautů navštívil řezbář a ukázal své řemeslo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Ředitelka školky v rámci projektu na podporu polytechnického vzdělání pozvala do Mateřské školy Kosmonautů v Sokolově řezbáře Daniela Krejčího. Dětem rozdal spolu se smirkovým papírem krásná dřevěná zvířátka a požádal je, aby je pěkně opracovaly. Sám začal vyřezávat lžíci a při práci vyprávěl o svém řemesle. Děti se dozvěděly, co všechno se dá vyřezat, z jakého dřeva se nejlépe vyřezává a co všechno předchází tomu, než se dřevo dostane do rukou řezbáře.