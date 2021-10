Umí to a nejen v zimě. Na celorepublikové soutěži v jízdě zručnosti sypačem, takzvaném oranžovém rodeu, se stal pro rok 2021 mistrem České republiky. Nejlepší řidič sypače jezdí za tým Údržba silnic Karlovarského kraje, konkrétně ve středisku Krásná Lípa. Setkat se s ním lidé tedy mohou především na Kraslicku.

Dostat se na republikové mistrovství, znamená projít sítem krajských kol, což není vůbec jednoduché. Konkurence je veliká. "Postupují vždy dva nejúspěšnější zástupci z každého kraje. Už to je velmi náročné síto. Vezmeme-li v úvahu kolik řidičů sypačů je a vůbec nezaručuje účast například obhájci titulu z předchozího roku. Krajské kolo proběhlo v září v Kralovicích a za náš kraj postoupili Pavel Gajdoš a Dušan Timár. Oba borci už se soutěže účastnili i v minulosti," říká šéf zimní údržby silnic v Karlovarském kraji Josef Bulka.

Oba šoféři měli účast ztíženou tím, že jeli na jiných značkách aut, než na jaké jsou zvyklí. Mistrovství ČR se letos konalo v Jihlavě, a to 1. října pod záštitou hejtmana kraje Vysočina a předsedy České silniční společnosti. "Jela se dvě soutěžní kola se sypačem na podvozku Iveco, což bylo pro naše borce nepříjemné, protože oba jezdí na jiných značkách. Dušan Timár na Tatře, Pavel Gajdoš na Mercedesu. Do prvního kola byli soutěžící nasazeni dle vylosovaného pořadí, ve druhém kole se jelo podle dosaženého pořadí z prvního kola od posledního k prvnímu. Soutěž probíhá na trati postavené podle stejných pravidel jako v okolních zemích a hodnotí se čas průjezdu a úspěšnost zdolání překážek. Výsledky obou jízd se sčítají," upřesnil Bulka

Vítězný Timár říká, že zvolil jízdu na jistotu. "Na každé soutěži je jiné vozidlo. Tady byl automat. Prohlédl jsem si trať a ostatní jezdce na ní. Pak jsem vyrazil a vyšlo to," říká Timár. Zároveň nastínil co všechno musí jezdci absolvovat. "Musíte jet například pravou stranou a oběma koly po čáře, dále je to slalom s radlicí, posouvání barelů radlicí do určeného čtverce, zacouvat do garáže tak, aby bylo auto celé schované včetně radlice. Dále při jízdě shodit vrchní pneumatiku ze dvou, kdy ta spodní musí zůstat na místě, projet kruhový objezd v protisměru, protože radlice takzvaně nabíhá. Odhad šířky vozu zase prověří závěsné brány, kdy se nesmíte dotknout zrcátky ani radlicí anebo musíte zastavit pravým předním kolem v určeném čtverci, který ke konci pod autem ani nevidíte, jde o odhad," popisuje Timár.

Nejlepší tři závodníci získali poháry a další hodnotné ceny a postupují na takzvanou Visegrádskou čtyřku a na Mistrovství Evropy v Rakousku, které se pojede příští rok. A pokud vyjde plánované místo prvních závodů, pojede se na závodním okruhu Hungaroring v Maďarsku.

Druhý v pořadí skončil Pavel Ouhel ze Správy a údržby silnic Vysočina, středisko Pelhřimov (vítěz z roku 2018 - poznm. red), a třetí byl zástupce Krajské správy a údržby silnic Plzeňského kraje Václav Kopta. V závodním poli byli i vítězové dvou předchozích ročníků, kteří se tentokrát museli spokojit s šestým a devátým místem.