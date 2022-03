"Kdo přijede pozdě z práce, nemá šanci najít místo. Lidé pak parkují, kde se dá. Někdo ve vedlejší ulici před tamními smíšenými potravinami, jiný zase u supermarketu Albert. Problém je, že tam jezdí lidé z dalších paneláků v těsném sousedství a tak i tyto parkovací plochy bývají plné," říká Jaroslav Sloboda, který bydlí na sídlišti Sever. Jeho slova potvrzuje další z řidičů. "Když přijedu z odpolední nemám šanci zaparkovat u baráku. Musím hledat místo jinde a domů dojít pěšky," uvádí další z obyvatel sídliště Ladislav Minařík.

Podle vedení kraslické radnice vznikne na louce za panelovými domy zhruba 80 míst. "Nepůjde jen o parkování. Záměrem revitalizace je také část vnitrobloku sídliště Kraslice sever v ulici Barvířská. Bude spočívat ve stavebních úpravách části chodníků, vzniku nových parkovacích stání, opravy uličních vpustí a rekonstrukci části veřejného osvětlení v lokalitě," potvrdil místostarosta Kraslic Zdeněk Bíba.

Zároveň informoval, že další parkovací plochy ve městě vzniknou ještě letos na opačném konci města. "Jde o lokalitu Předměstí, kde už běží výběrové řízení. Zhruba dvacet míst tak vznikne v ulici Družstevní, kde město v minulosti koupilo pozemky," dodal Bíba.

Práce na sídlišti Sever se budou dělat v pěti etapách regenerace celého sídliště, z nichž tři už jsou hotové. Při první v roce 2017 byla provedena obnova veřejné zeleně podél ulice B. Smetany. Ve druhé etapě se opravovala ulice Školní, kdy byla provedena rekonstrukce současných chodníků pro pěší, veřejné osvětlení, byl zhotoven nový povrch komunikace a vytvořila se nová parkovací místa.

Třetí etapa se zabývala též výstavbou parkovacích ploch a propojovací komunikací, konkrétně prodloužení Barvířské k Opletalově ulici. Čtvrtá probíhá právě teď a poté je na řadě ještě jedna etapa. Tou by měla být stezka pro pěší a cyklisty, Kraslice, Krajka – Opletalova ulice. Současné městské stezky pro pěší a cyklisty, která vede od hranic s Německem, se propojí se sídlištěm Kraslice – Sever.

Zhruba před čtyřmi lety také lidé odmítli v anketě a poté i v petici stavbu parkovacího domu v ulici Pod nádražím. I tam je prakticky nemožné zaparkovat. Lidé se však báli, že by se do objektu stahovali bezdomovci či narkomani a ubyla by zeleň. Projekt na výstavbu parkovacího domu pro bezmála 70 aut tak zůstal v šuplíku. A to i přesto, že by zřejmě výrazně mohly pomoci dotace.