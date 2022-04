Správa a údržba silnic Karlovarského kraje má letos dokončit kruhovou křižovatky ONO v Sokolově, na kterou se řidiči obzvlášť těšili. V dopravní špičce tu totiž na vedlejší silnici stojí při odbočování doleva i deset minut. Ti méně odvážní déle. Křižovatka je nebezpečná také pro chodce, nebyly tam totiž chodníky. Celkové náklady na výstavbu přesahují 30 milionů korun. Zakázku firmy původně nechtěly, zadavatel proto postupně navyšoval cenu. Když už výběrové řízení jedna firma vyhrála, vzápětí odstoupila od smlouvy a na řadě byla druhá v pořadí – ovšem s vyšší cenou. Nastalo nové kolečko administrativy. Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří, ale finančně se na něm podílí i Sokolov. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Na začátku června by pro řidiče mělo skončit nepříjemné omezení provozu na v Údolí u Lokte. Částečnou uzavírku před časem způsobila zborcená kamenná zeď u rodinného domu. Krajská správa a údržba silnic již zahájila stabilizaci svahu díky nové železobetonové zdi.

„Za necelé tři měsíce by mělo být hotovo, pak už řidiči budou moci úsekem v Údolí u Lokte projíždět bez omezení,“ řekl krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

Ke zborcení zdi na silnici došlo v červnu 2020 po přívalových deštích. Silničáři pak zabezpečili svah proti dalšímu posunu, ale neobešlo se to bez umístění semaforů a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. V září 2021 byla vypracována projektová dokumentace na opravu, v prosinci bylo vydáno stavební povolení. „Věřím, že teď už se podaří bez problému svah zpevnit a řidiči se zbaví čekání na semaforech a zbytečného zdržení,“ dodal Bureš. Práce provede společnost Algon, která bude pracovat na konstrukci železobetonové úhlové zdi proměnné výšky s odvodněním. „Krajská správa a údržba silnic realizuje tuto akci z mimořádného příspěvku Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Celková cena by měla dosáhnout 6,7 milionu,“ vyčíslil ředitel KSÚS KK Jiří Šlachta.

V plném proudu je stavba protihlukové stěny v Královském Poříčí. Provoz je zde řízen semafory kyvadlově. Demontáži stávající nevyhovující části protihlukové stěny zde bude provedena úprava terénu v její trajektorii. Úprava bude spočívat především v zasypání a dohutnění výkopku po demontáži a správném vysvahování daného úseku. termín dokončení je stanoven na 8. května.

Do konce září je v plánu dokončení okružní křižovatka pro napojení areálu BMW. Jedná se o stavbu křižovatky se čtyřmi rameny, která se napojuje na související stavbu Napojení Podkrušnohorské výsypky. Okružní křižovatka má mít průměr 50 metrů.