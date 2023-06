"Musíme zálivy předělat, protože ač jsou postavené přesně podle norem, někteří řidiči mají problém se do nich dostat. Nenajedou až k hraně chodníku a cestující se pak mají potíže dostat se do autobusu přes vzniklou mezeru," říká starosta Sokolova Petr Kubis. Deník provoz na zastávkách sledoval. Velkou roli při zajíždění do zastávky hraje nejen um, ale i odvaha řidičů. Ačkoli je záliv podle předpisů, je na první pohled krátký. Aby řidič dostal autobus souběžně s chodníkem a měl tak co nejmenší mezeru mezi vozem a chodníkem, musí při nájezdu navést karoserii až nad chodník a poté ji srovnat souběžně s ním. Problém je v tom, že když lidé vidí přijíždět autobus nahrnou se k hraně chodníku a řidič je tak může zasáhnout částí vozu. Prodloužení zálivu jim umožní plynulejší nájezd do zastávky a bezpečnější přistavení vozu k hraně chodníku.

"Zálivy jsme nechali vybudovat pro autobusy tak, aby nestály přímo v jízdním pruhu. Zastávky jsou blízko křižovatky a stojící bus zhoršoval výhled ostatních řidičů a ve špičce stály kolony aut až ve zmíněné křižovatce. Na ní se též posune a nasvítí přechod. Křižovatku necháme řádně označit vodorovným dopravním značením na silnici tak, aby tam neparkovala auta. Plno řidičů se tu naučilo parkovat, protože je hodně široká. Ale je to proti předpisům," tvrdí Kubis.

Řidičům by mohlo také pomoci nové parkoviště u Herby, které je dalším krokem ke zlepšení dopravní situace v této lokalitě. Na přemístění přechodu pro chodce a jeho nasvícení si město připravilo bezmála 900 tisíc korun. Zálivy pro autobusové zastávky nechalo město vybudovat loni v létě souběžně s akcí Vodárny Sokolovsko, která tam pracovala na vodovodním řadu od června do září. Místní tvrdí, že tento přechod je velmi využíván nejen dospělými, ale také školáky.

Další záliv pro busy plánuje Sokolov v ulici B. Němcové. Tam si na akci připravil 2,5 milionu korun, protože zároveň se zálivy upraví křižovatku u Komerční banky. V dopravní špičce se tam na vedlejší ulici tvoří kolony, což není dobré ani pro složky IZS. Křižovatka je totiž přímo pod nemocnicí a záchrannou službou a je tam zvýšený pohyb sanitek. Na druhé straně křižovatky mají zase sídlo sokolovští hasiči.