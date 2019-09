Tento kruhový objezd bude v příštích dnech postupně uzavírán. A jelikož je poměrně frekventovaný, musejí řidiči počítat s kolonami.

„Řidiči musí počítat s dočasnými omezeními provozu a objížďkami, které budou po dobu uzavírek řádně vyznačeny,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Od pondělí 30. září do 15. října bude uzavřen jízdní pruh ve směru výjezdu z kruhového objezdu do Dolního Rychnova. Od 16. října do 30. října pak bude uzavřen jízdní pruh v ulici Chebská směr Dolní Rychnov – vjezd na kruhový objezd, a rovněž bude uzavřen výjezd na silnici ve směru k dálnici D6. Budou stanoveny objízdné trasy, a to přes takzvaný ranžír. Pro autobusy to bude přes Dolní Rychnov. „Stezka nahradí současnou komunikaci pro pěší, která je v nevyhovujícím stavu,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Délka stezky je 1,188 kilometru a vítězná firma ji slíbila postavit za 14,2 milionu korun.