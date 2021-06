To je případ i právě zbouraného mostu v Dolní Rotavě v ulici Nejdecká, který stavaři nahradí novým. Akce za 8,8 milionu korun má být dokončena koncem října.

Lidé bydlící u mostu a kousek dál v Růžovém Údolí, tak musejí jezdit do Kraslic a Rotavy přes Šindelovou a poté lesem na Horní Rotavu. Řada z nich si stěžuje na rozbitou silnici lesem, jiní zase na to, že jim při objížďce nenavazují autobusové spoje. Stejný problém zmiňují lidé jezdící za prací do Nejdku.

"Cesta lesem je při hustém provozu hrozná. nedá se vyhnout a člověk vymete díru raz dva. Chápu, že most bylo třeba opravit, ale mohli vyspravit silnici kolem Sluníčka do Šindelové," říká jeden z řidičů Luboš Mikeska.

Komunikace, kde se staví nový most, je ve vlastnictví Karlovarského kraje. „Rozumíme tomu, že lidé v letních měsících více jezdí ať už na dovolenou, na prázdninové výlety a podobně. Proto pro ně uzavírky spojené s opravami silnic určitě nejsou dvakrát příjemné. Ale na druhou stranu je třeba chápat stavebníky, kteří se snaží většinu prací naplánovat právě na období, kdy je počasí nejpříznivější. Prosíme řidiče o trpělivost a shovívavost a věříme, že se všechny opravy povede provést v termínu,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

Jen o kousek dál, směrem do Kraslic a Oloví, už jezdí řidiči po novém mostě. Jde o křižovatku v Anenském Údolí, kterou stavaři postavili oproti té staré o kousek vedle. V drtivé části vede vzduchem, nad řekou Svatava. Tam jsou již několik měsíců řidiči zvyklí jezdit kyvadlově na semafory. Jsou tam stále, protože stavaři ještě rozšiřují vozovku vedoucí k nové křižovatce.