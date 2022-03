"Jak jsme řidiče, již na podzim loňského roku upozorňovali, podařilo se městu se zhotovitelem stavby domluvit, že po dobu klimatických podmínek, které nedovolují ve výstavbě křižovatky pokračovat, bude stavbou umožněn průjezd aut téměř bez omezení. Protože se ale podmínky v současné době zlepšily natolik, že mohou stavební dokončovací práce pokračovat, žádáme řidiče o potřebnou dávku trpělivosti a pochopení," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Ve spolupráci se zhotovitelem se město Sokolov snaží co možná nejvíce zkrátit termín pro celkové dokončení výstavby okružní křižovatky, a to například i tím, že vyšlo vstříc požadavku zhotovitele a před zimní technologickou přestávkou přistoupilo na dočasné úplné uzavření příjezdu z ulice Závodu Míru.

Na staré křižovatce tam v dopravní špičce na vedlejší silnici, při odbočování doleva, stála auta i deset minut. Ti méně odvážní řidiči i déle. Křižovatka byla nebezpečná také pro chodce, protože byla bez chodníků. „V dopravní špičce je to katastrofa. Na hlavní všichni letí směrem k dálnici i od ní. Na vedlejší od sídliště stojíte navíc v kopci, což mnoho řidičů nezvládá při rozjezdu, je to hrůza. Stojíte tam věčnost,“ říká jeden z řidičů Richard Šťáhlavský.

Celkové náklady na výstavbu přesahují 30 milionů korun. Zakázku firmy původně nechtěly. Zadavatel proto navyšoval cenu tak, aby se nějaké přihlásily. To se stalo a ve výběrovém řízení vyhrála ta s nejlevnější nabídkou. Vzápětí však odstoupila od smlouvy. Na řadě byla druhá v pořadí, s vyšší cenou. Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří. Sokolov se na zakázce také finančně podílí. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho šel. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla při zahájení stavby starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Městská policie tam alespoň rozdávala reflexní pásky, které sice lidé ve městě nemusí nosit, ale rádi si je vezmou. Chtějí být vidět.