Převážně Vietnamci a Kubánci přijížděli za prací do Československé socialistické republiky.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Lidé na ně vzpomínají jako na pracovité a bezproblémové zaměstnance. Shodují se, že nedělali takový „binec“ jako někteří zahraniční dělníci v Česku v současnosti. Jedním z těch, kteří přišli do Čech studovat i pracovat z dalekého Vietnamu, je Binh Thanh Nguyen z Kraslic. Přiletěl se zhruba dvaceti dalšími Vietnamci v roce 1975 do tehdejšího Československa. „Bylo mi tehdy sedmnáct let a začal jsem studovat obor Mechanik měření a regulace. Při studiu nám říkali: žádné holky, učte se, jinak letíte zpět do Vietnamu. Končil jsem s vyznamenáním,“ směje se dnes Binh. Prvním podnikem, kam nastoupil, byly tehdejší Chemické závody Wilhelma Piecka ve slovenském městě Nováky. Poté pracoval v Liptovském Mikuláši i Partizánském. Vzpomíná na závody, které vyráběly koženou galanterii nebo obuv. Později působil jako tlumočník. V tomto oboru pokračoval i v Kraslicích, kam přišel začátkem roku 1989 jako vedoucí dvacetičlenné skupiny Vietnamců do závodu Autobrzdy. „Pamatuji si i na všechny ubytovny, kde jsme v Kraslicích bydleli. Jedné z nich jsme říkali dům hrůzy,“ vzpomíná Binh. Z kraslické pobočky jezdil i do mateřského závodu Autobrzd v Jablonci. „Tehdy se totiž uvažovalo o společné spolupráci českých závodů s Vietnamem. Do toho však přišla revoluce a projekt skončil. V kraslických Autobrzdách jsem pracoval ještě zhruba tři roky jako dělník a poté začal podnikat,“ říká Binh.