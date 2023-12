Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Mattem, Vitaa a Dejzr v Lidovém domě. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Květen

Silnici mezi Radyní a Smilovem čeká oprava, úsek bude zcela uzavřen

Silnice mezi Radyní a Smilovem podstoupí rekonstrukci. Úsek nebudou moci v době opravy využívat motoristé. Vyhlášení veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“ schválili krajští radní. Ve výběrovém řízení uspěje firma s nejnižší nabídkovou cenou. „Jedná se o rekonstrukci úseku Radyně – Smilov, který je dlouhý zhruba 1,7 kilometru. Nejde to bohužel udělat jinak než při plné uzavírce. Prosím řidiče o trpělivost, věřím však, že do budoucna ocení zvýšenou bezpečnost i samotný komfort při cestování,“ uvedl Jan Bureš, neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství. Celkové náklady by podle odhadů měly být 158 milionů korun. Jako partner projektu se na financování bude podílet také město Toužim, a to částkou 8 milionů korun, která se využije na výstavbu nových chodníků, nástupních ploch u autobusových zastávek či dešťové kanalizace.

Zanedbané psy kdosi vyhodil u Čichalova. Kvůli dlouhým chlupům se nemohli hýbat

Jedenáct zanedbaných, zcela zarostlých psů, kteří byli nuceni kálet do vlastních chlupů, se podařilo odchytit nedaleko Žlutic zaměstnancům Záchranné a odchytové služby pro zvířata z Dalovic na Karlovarsku. Psi, kteří jsou zřejmě kříženci rasy shih-tzu, někdo vyhodil v obci Mokrá poblíž Čichalova. O tom, že se v Mokré pohybuje podivná smečka zanedbaných psů, informovala starostu Čichalova Štěpána Volfa jedna obyvatelka. "Volala mi v úterý ráno, že kolem silnice běhá dvacet psů. Následně jsem o tom dostal i zprávu od policistů ze Žlutic. Ihned jsem proto kontaktoval pana Prokeše. Potkali jsme se na místě. Nakonec těch psů nebylo dvacet, ale jen jedenáct. Osm z nich se podařilo odchytit rovnou, další tři byli ale zalezlí v drenážní rouře, která tu je kvůli dešťové vodě, a záchranáři se k nim nemohli dostat," uvedl starosta Čichalova Štěpán Volf, který nemá ponětí, komu by psi mohli patřit. "Nikdo nemá žádné indicie o tom, kdo by takové psy u nás vlastnil," dodal starosta.

Karlovy Vary otevírají lázeňské brány. Sezóna s číslem 666 právě začíná

Lázeňské město Karlovy Vary znovu po roce zahajuje lázeňskou sezónu, tentokrát s mimořádným číslem 666. Jak zdůrazňují představitelé města, není to jen akce pro návštěvníky a obyvatele města. "Je to také oslava jedinečného přírodního bohatství a historie, tedy hlavních atributů věhlasu města, prosperity lázeňství, cestovního ruchu a všech navazujících oborů,“ uvádí primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Vloni bylo součástí programu odhalení nové sochy Karla IV. na Divadelním náměstí. I když letos nebude zahájení zpestřeno žádnou takovou mimořádnou akcí, ti, kteří se oslav účastní, se dočkají také novinky, a to prvního ročníku Beer and Grill Festu před hotelem Thermal. Město Karlovy Vary do akce zapojilo široké území, kde se uskuteční řada koncertů, jarmarků, tradiční žehnání pramenů a projde jím i historický průvod.

Soud rozhodl, že cesta na Klínovec není legální. Odtěžila se z ní bonitní půda

Společnost Lesy Jáchymov, kterou ze sta procent vlastní město Jáchymov, se může dostat do velkých problémů. Krajský soud v Plzni totiž v úterý 9. května vyhověl žalobě nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v případě legalizace stavby, na základě níž by se mohl rozšířit Skiareál Klínovec. „Krajský soud tak vyhlásil rozsudek, kterým vyslovil nicotnost rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově. Tamní stavební úřad vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která fakticky rozšířila skiareál na Klínovci,“ potvrzuje verdikt plzeňského soudu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Vedle této žaloby ovšem ještě běží ve stejné věci dvě trestní oznámení, které se týkají bývalého vedení Lesy Jáchymov.

V celé kauze je zainteresováno několik stran. Vedle již zmíněného jáchymovského stavebního úřadu a také jáchymovské radnice je to také podnikatelský sektor z klínoveckého skiareálu a i Lesy Jáchymov, na jejichž pozemcích byla stavba povolena a které souhlasily s masivním a nenávratným odtěžením kvalitní půdy. Stavbou se myslí cesta. Jenomže zatímco se bývalý jáchymovský starosta Bronislav Grulich i představitelé skiareálu dušují, že šlo skutečně o realizaci lesní stezky, státní zastupitelství je jiného názoru. Podle něho šlo o rozšíření sportovního areálu. A právě kvůli tomu se plzeňský soud přiklonil na jeho stranu. Žaloba byla podaná už v roce 2018 u Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech, následně skončila až u nejvyššího státního zástupce. Týká se poškození a ohrožení životního prostředí v souvislosti s masivním vykácením lesního porostu o rozloze 3,6 hektaru, který se nachází mezi božídarským Neklidem a vrcholem Klínovce.

Mariánské Lázně zahájily sezónu žehnáním pramenům i promenádou v kostýmech

Velký den pro lázeňské město, které je v UNESCO, byla sobota, kdy vyvrcholily oslavy zahájení lázeňské sezóny 2023. Ke kolonádě dorazili místní i návštěvníci a bylo se nač dívat a užívat si pestrý program zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních. Neodmyslitelnou tradicí je už promenáda historických osobností v dobových kostýmech v podání místního Divadla lidové tvorby. Nechyběla ani slavnostní mše a požehnání pramenům kterého se ujal opat tepelského kláštera Filip Zdeněk z Lobkowicz. Slavnostního ceremoniálu se účastnily osobnosti politického i kulturního života a tahákem večera bylo vystoupení Marty Jandové. Na pódiích se vystřídala ale celá řada umělců například skupina Kamelot či Felix Slováček jr., ale také tachovská kapela The Echoes či mladá dynamická kapela The People. Vystoupil také Dechový orchestr mladých a mažoretky i Chodovarka. Na jarmarku byly k vidění i ke koupi rukodělné výrobky, ukázky tradičních řemesel a samozřejmě i občerstvení.

Nejvytíženější dopravní tepnu v Sokolově čeká oprava. Přibydou přechody i pruhy

Nejvytíženější dopravní tepnu v centru Sokolova čeká rekonstrukce. Denně tam projede bezmála 13 tisíc aut. Ulice Karla Havlíčka Borovského, patří Karlovarskému kraji a je silnicí třetí třídy. Její vytížení je však podle města na úrovni druhé a ve špičce dokonce první třídy. Projíždí tam také vozidla Integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá i jako přivaděč k dálnici D6. Oprava bude rozdělena do čtyř etap a podílet se na ní bude jak kraj, tak město Sokolov. Kvůli bezpečnosti chodců se jeden přechod pro chodce posune jinam a druhý, zcela nový, přibude. A nejen to. Řada řidičů si jistě oddechne i kvůli vybudování nového odbočovacího pruhu na této dopravní tepně.

Na Toužimsku otrávili orla mořského. Zahynulo i mládě v hnízdě

Náhodný kolemjdoucí našel v lese na Toužimsku mrtvou samici orla mořského, který je v České republice zvláště chráněn. Ochránci přírody mají podezření, že vzácného dravce někdo otrávil. V hnízdě, pod kterým samice ležela, navíc našli i mrtvé mládě. Bylo mu jen pár týdnů. Případ šetří policie jako trestný čin. „V celém Karlovarském kraji hnízdí odhadem pouze do pěti párů orlů mořských a ztráta každého dospělého ptáka i mláděte je citelná. Česká společnost ornitologická jen za letošní rok eviduje už 18 otrávených dravců, z toho 10 orlů mořských,“ informuje Klára Hlubocká z České společnosti ornitologické.

„Uhynulý orel ležel přímo pod hnízdem, které bylo 35 metrů vysoko. Existovala ale šance, že na něm jsou ještě živá mláďata. Svou pomoc nabídl hasičský záchranný sbor, který se dostal s výsuvným žebříkem až ke hnízdu. Tam bohužel hasiči našli už jen mrtvé orlí mládě. Bylo mu pár týdnů,“ říká Pavla Tájková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky z Regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les.

Nejlepší sportovci Karlovarského kraje za rok 2022 dostali plakety i šeky

V Karlovarském městském divadle se opět po roce uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Karlovarského kraje roku 2022. Kromě individuálních výkonů jednotlivců byly oceněny i úspěchy sportovních kolektivů, handicapovaných sportovců a trenérů. Vyhlášena byla také sportovní legenda a nejlepší sportovec. „Jako aktivní sportovec vnímám pohyb jako nezbytnou součást života. Proto mě velmi těší, že mohu oceňovat ty, kteří se věnují nejrůznějším disciplínám a každým tréninkem se snaží dosáhnout lepších výsledků a posunovat tak nejen své výkony, ale i sami sebe. Někdy je zapotřebí velké vůle a odhodlání, ale jak jsme mohli vidět, právě toto je cestou k úspěchu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Ceny v podobě skleněných plaket, finančních šeků a dárkových tašek s výživovými produkty od společnosti Natural Protein předávali zástupci Karlovarského kraje, sportovní komise a společnosti Natural Protein. Cenu hejtmana Karlovarského kraje pro nejlepšího sportovce Karlovarského kraje 2022 získal hokejista HC Energie Karlovy Vary Jiří Černoch, který je v těchto dnech členem základní sestavy českého národního týmu na Mistrovství světa v hokeji ve Finsku a Lotyšsku. Moderace slavnostního večera se ujal sportovní reportér Tomáš Budka. Již tradičně se představila taneční skupina Mirákl, dále také zpěvačka Anet X a nechybělo ani vystoupení Freemove – Parkur show.

Youtubeři Mattem, Dejzr a Vitaa rozvášnili malé diváky v Lidovém domě

Takové návštěvníky Lidový dům v karlovarské Staré Roli asi ještě nezažil. Zavítalo tam trio youtuberů Vitaa, Mattem a Dejzr, kteří patří mezi přední české youtubové tvůrce pro náctileté. A podle toho také vypadalo složení diváků jejich akci v Lidovém domě nazvané Kolem bloku. Hlediště bylo zaplněno asi z jedné poloviny především dětmi, kterým jsou pořady tohoto trojlístku určeny. Jejich hlavními tématy je Minecraft a také novější Roblox. Hlavní osobou karlovarské show byl Mattem. Právě on si totiž Karlovy Vary vybral z balíčku měst, které youtubeří navštíví. Karlovy Vary byly jejich první společnou zastávkou.

V Jáchymově zahájili v sobotu lázeňskou sezonu

Lázně Jáchymov zahájily v sobotu 27. května už 117. lázeňskou sezónu. „Obliba lázní a okolních Krušných hor roste, a tak jsme se rozhodli uspořádat slavnostní den pro co největší počet návštěvníků,“ sdělila generální ředitelka Lázní Jáchymov Eva Zachariášová s tím, že akce se zúčastnil starosta Jáchymova Michal Baláž a také farář Kryštof Dedek, který tradičně požehnal pramenům.

Lázně Jáchymov se zajímají i o inovace, a tak spolupracují s Institutem lázeňství a balneologie na projektu využití virtuální reality. „Chceme začlenit virtuální realitu mezi naše léčebné procedury pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému. Při virtuální rehabilitaci má pacient nasazené speciální brýle a pod dohledem fyzioterapeuta provádí různé motorické úkony,“ dodala Eva Zachariášová.

Agresor napadl na záchytce záchranáře a vyrazil mu zuby. Dostal čtyři roky

K napadení záchranáře došlo v listopadu 2022. Odsouzený Jaroslav Zelinka byl tehdy převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Tam podle obžaloby úmyslně fyzicky napadl zaměstnance Záchranné služby Karlovarského kraje.

K útoku došlo v okamžiku, kdy byl záchranář požádán sestrou záchytné stanice o výměnu močové lahve v místnosti, kde se Zelinka nacházel. Ten záchranáře zezadu praštil rukou do zátylku a poté nejméně dvěma ranami pěstí do obličeje. Způsobil mu odlomení tří zubů a pohmoždění pravého oka. Krajský soud v Plzni za to Zelinku potrestal čtyřmi roky vězení. Státní zástupce v podané obžalobě žádal pro Jaroslava Zelinku 11 let za mřížemi. Odsouzený vinu odmítal, ale jak záchranář přišel ke zranění, vysvětlit neuměl. Zelinku provází pověst agresora a nebezpečného násilníka. Většinu svého života strávil ve vězení. V jeho rejstříku nechybí ani napadení policisty.