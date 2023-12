Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Listopad

V Karlových Varech zkolabovala doprava, v Tuhnicích vykolejil nákladní vlak

Totální kolaps dopravy nastal ve čtvrtek 2. listopadu v Karlových Varech. Podle mluvčího policie Jana Bílka je důvodem vykolejení vlaku na přejezdu v Tuhnicích. "Vykolejil vlak, který přepravoval kameny. nehoda je bez zranění," uvedl mluvčí. Železniční trať je v tomto úseku od začátku pozastavená kvůli modernizaci křižovatky Šumavská a Západní.

Zemětřesení na západě Čech: seismická aktivita může zesilovat

Země se opět začala chvět. Zvýšená seismická aktivita s ohniskem poblíž obce Černá severně od Lubů na Chebsku může být předzvěstí zemětřesného roje. Podle seismologů nelze vyloučit, že seismická aktivita ještě zesílí a objeví se i otřesy, které místní obyvatelé pocítí nebo uslyší jejich zvukové projevy. Od začátku listopadu zaznamenávají seismografy zvýšenou seismickou aktivitu v západních Čechách. Během několika hodin se objevilo množství slabších zemětřesení z nichž nejsilnější tři se objevily ve středu kolem půl druhé s magnitudou zhruba ML=2. Jak uvádí Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky ohniska se nacházejí poblíž obce Černá severně od Lubů v hloubce 8.5 km a zatím se nejedná o otřesy, které by měly být pocítěny. Nicméně nelze vyloučit, že seismická aktivita ještě zesílí a objeví se i otřesy, které místní obyvatelé pocítí nebo uslyší jejich zvukové projevy.

Zemětřesení z Humenného zaznamenaly seismografy i na západě Čech

K naprostému kolapsu dopravy došlo ve čtvrtek 2. listopadu po 14. hodině v Karlových Varech. Provoz se v centru města zcela zastavil. Důvodem bylo vykolejení vlaku, který převážel kamení na stavbu železničního přejezdu v Tuhnicích. Vykolejil před druhou hodinou odpoledne přímo na přejezdu, který se rekonstruuje. Kvůli této události se následně ucpaly i další dopravní tepny a uzly napříč celého krajského města. Zřejmě nejhůře na tom byli řidiči v centru, tedy ti, kteří se snažili dostat z Moskevské, Jaltské, Krymské, Charkovské a dalších přilehlých ulic. Provoz na těchto komunikacích je totiž v mnohých případech pouze jednosměrný a výjezdy z centra jsou nyní jen dva – přes Charkovskou a přes semafory ulicí Dr. Engla.

Zubní pohotovost v kraji obnovena. Střídat se budou lékaři z Ostrova a Chebu

Obyvatelé Karlovarského kraje, kteří musí nečekaně řešit problémy se zuby mimo hlavní pracovní dobu ve všední dny, už nebudou muset jezdit na pohotovost mimo region. Od 1. prosince bude totiž tato služba opět pro veřejnost obnovena. Zajistí ji střídavě stomatologové v Ostrově a Chebu. Pohotovost nefunguje v Karlovarském kraji od letošního dubna, kdy zubaři v regionu odmítli sloužit mimo základní ordinační dobu. Kraj na pohotovost už potřetí vyhlásil výběrové řízení, dvakrát se do něj nikdo nepřihlásil.

Od 1. prosince budou pohotovostní služby ve všední dny zajišťovat společnost Fitdent s.r.o. v Chebu a MDDr. Miroslav Dušek v Ostrově. Víkendový provoz zubních pohotovostí zůstává beze změny - v Karlových Varech a v Sokolově se ordinuje v areálech nemocnic, v Chebu zajišťují pohotovost stomatologové ve svých ordinacích.

Keramická škola se otevře vysokoškolákům. Do Varů míří prestižní fakulta designu

Jen v Karlových Varech se má za pár let vyučovat vysokoškolský obor ateliér Skla. Vysokoškolské studium má nabídnout Střední uměleckoprůmyslová keramická a sklářská škola v Karlových Varech. V té má vzniknout detašované pracoviště prestižní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, jejíž zaměstnanci a studenti se například podíleli na unikátních expozicích na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou či na Státním zámku Valeč. Zástupci obou škol zpečetili dohodu v pondělí 6. listopadu společným memorandem.

Milan Zádamský slavil padesátiny. Velkolepé oslavy v Puppu se účastnilo 300 lidí

Známý ostrovský podnikatel Milan Zádamský oslavil před pár dny padesáté narozeniny. A i když on, jak sám říká, nemá rád oslavy a zbytečně na sebe nechce poutat pozornost, konala se v sobotu 11. listopadu na jeho počet velkolepá párty ve Slavnostním sálu karlovarského Grandhotelu Pupp. Akce se účastnilo kolem tří set lidí a nechyběly na ní persony českého šoubyznusu, moderování se ujal Leos Mareš, kterému sekundovala Agáta Hanychová.

Školy na Karlovarsku se přidávají ke stávce. „O platech to není," vysvětlují

Stále více škol v regionu se přidává k plánované stávce, která se má konat 27. listopadu. Zatímco Deník podle menší analýzy ještě minulý týden na školách zjistil, že stávka nemá na západě Čech příliš velkou podporu, pár dní po té se situace obrací. Redakce má potvrzeno už od tří škol, že stávku podpoří.

Legendární cukrárna Plas končí. V pátek tam byli poslední zákazníci

Mlíčňák, bufet, lahůdky, cukrárna Plas. Ať už byl v minulosti či současnosti název všemi známého bistra na rohu náměstí Budovatelů v Sokolově jakýkoliv, každý věděl kde to je. Na tamní dobroty vyráběné ve vlastní provozovně se stály fronty. Kdo nesehnal místo na sezení či na stojáka, nechal si svůj oblíbený salát, smaženku, zákusek, chlebíček, sekanou a mnoho dalších dobrot zabalit s sebou. V pátek to bylo naposled. Tři prodavačky mezi již značně prořídlými regály prodávaly a zároveň každému zákazníkovi, který se zeptal, vysvětlovaly, že je to opravdu poslední den.

Vše začalo jít z kopce, když známého výrobce lahůdek Radka Plase (44) ze Starého Sedla na Sokolovsku poslal Vrchní soud v Praze za pěstování marihuany na pět let za mříže. Dále má zaplatit peněžitý trest ve výši 1,5 milionu korun a státu také propadne zařízení pěstírny. Plas už u Krajského soudu v Plzni upozorňoval, že pětiletý pobyt za mřížemi může znamenat, že jeho zaměstnanci skončí na dlažbě. „Pokud rozsudek nabude právní moci, budu muset zavřít všechny provozovny. A propustit dvacet lidí, někteří u nás dělali roky,“ řekl tehdy Deníku Plas. "Zpočátku to vypadalo, že se pojede dál. Noví majitelé byli ochotni dál cukrárnu provozovat. Poté však údajně vyšly najevo obrovské dluhy, které předchozí majitel nasekal a bylo po všem. Dnes nás vyplatí a končíme," sdělily prodavačky.

Na silnice v kraji vyjede 170 nových nízkoemisních autobusů

Od 1. ledna příštího roku budou vozit cestující po celém kraji moderní bezbariérové autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Karlovarskému kraji se podařilo završit zakázku na jejich nákup o celkovém objemu 1,3 miliardy korun.

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činila 85 procent, 10 procenty se na pořízení nových vozů podílel Karlovarský kraj a 5 procenty stát. „Díky historicky největší dotaci dosahující téměř 600 milionů korun, kterou se nám podařilo získat z fondů Evropské unie, jsme mohli nejenom pro obyvatele našeho regionu, ale pro všechny, kteří jezdí na našich pravidelných linkách, nakoupit moderní CNG autobusy. Našim cílem bylo vytvořit systém trvale udržitelné a ekologicky šetrné hromadné autobusové dopravy. Postupně tak dojde k úplnému vyřazení všech vozidel využívajících staré klasické naftové motory,“ uvedl neuvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.

Výpovědi lékařů z přesčasů omezí provoz dětského oddělení v karlovarské nemocnici

Nesouhlas lékařů s nárůstem přesčasové práce zkomplikuje prosincový provoz dětského oddělení karlovarské nemocnice. Vyplývá to z vyjádření Markéry Singerové, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN). K výpovědím z dobrovolné přesčasové práce se připojilo přibližně 30 lékařů z celé Karlovarské krajské nemocnice (KKN), tedy v Karlových Varech a Chebu, přesto by další plánovaná péče omezena být neměla.

Západ Čech zasypal sníh, hrozí náledí i zmrazky a sněžit má dál

Předpověď meteorologů se vyplnila, a zima se ukázala v Krušných horách, Českém lese, Šumavě a také v podhůří. Na silnicích leckde sněhová nadílka potrápila řidiče. Podle meteorologů má dále přibývat sněhová pokrývka, v polohách pod 800 m se bude i v sobotu tvořit náledí, na horách zmrazky.

V noci na sobotu má být zataženo až oblačno se sněhovými přeháňkami, na horách i trvalejší sněžení, ve druhé polovině noci částečné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty -2 až -5 °C, na horách -3 až -6 °C. Čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (tj. kolem 55 km/h), na horách až 20 m/s (tj. až 70 km/h), ve druhé polovině noci slábnutí větru.

Přes den pak přechodně místy bude zmenšená oblačnost, během dne oblačno až zataženo a místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, zejména na horách. Nejvyšší teploty -1 až +2 °C, na horách -4 až -1 °C. Zpočátku mírný severozápadní až západní vítr 4 až 7 m/s, na horách místy s nárazy kolem 15 m/s (tj. kolem 55 km/h), bude během dne slábnout.

Na neděli pak meteorologové předpovídají proměnlivou oblačnost, místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách četnější. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, nejvyšší denní -4 až 0 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s bude večer slábnout. Zejména v nočních a ranních hodinách se bude vytvářet náledí.

Krušná noc hasičů v kraji. Pod náporem těžkého, mokrého sněhu padaly stromy

Sněžení v Krušných horách se v noci z pondělí na úterý postaralo hasičům o krušnou noc. Zasahovali u 121 událostí typu technické pomoci, z čehož 119 případů se týkalo právě odstranění stromů spadlých na komunikace nebo v Kraslicích na zaparkovaná auta. A klid není ani v úterý ráno, hasiči vyjíždějí k dalším nahlášeným událostem, v některých oblastech jsou lidé bez elektrického proudu.

Pomoc hasičů v noci byla nutná v celém Karlovarském kraji, nejvíce výjezdů bylo na Sokolovsku. Pod náporem těžkého, mokrého sněhu popadaly stromy například v Bochově, Nejdku, v Březové na Sokolovsku, Oloví, Jindřichovicích, Tatrovicích, Rotavě, Stříbrné, Kraslicích, Rovné, Horním Slavkově či v Mariánských Lázních, Plesné, Lubech.

„Ve dvou případech hasiči poskytovali zdroj náhradní energie po výpadku,“ doplnil k výjezdům mluvčí Kasal. „V Josefově to bylo pro zajištění kyslíkového přístroje pro pacienta, v Krajkové pro zajištění tepla v chovu drůbeže,“ upřesnil. Všechny zásahy se naštěstí obešly bez zranění. Ani úterní ráno nenechalo hasiče odpočinout si. „Stále vyjíždíme k dalším ohlášeným událostem, aktuálně jsme zasahovali u 137 událostí,“ informoval za HZS KV Lukáš Černý s tím, že v Chodově a na Kraslicku způsobilo sněžení dlouhodobé výpadky elektrické energie.

Bez proudu je kvůli sněhu 24 tisíc domácností v Karlovarském kraji

Nebývalé zimní počasí v posledních dnech si vyžádalo v noci z pondělí 27. na úterý 28. listopadu výjezd hasičů ke 137 událostem v Karlovarském kraji. Kvůli těžkému sněhu, který láme větve stromů, je narušeno elektrické vedení v regionu. Bez proudu bylo ráno 24 tisíc domácností. „Máme hlášeno 18 poruch na vysokém napětí, a to především v podhorských oblastech. Kvůli mokrému a těžkému sněhu se lámou větve stromů, které následně padají na vedení. Větve mají ještě stále listí, a proto jsou velmi těžké. Na obnově elektrického proudu usilovně pracujeme,“ hlásila v úterý ráno mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

„V noci na dnešek vyjíždělo 46 jednotek hasičů ke 137 událostem v souvislosti s vydatným sněžením. Ve většině případů jsme odstraňovali spadlé stromy z komunikací, v Kraslicích se jednalo o pád stromů na zaparkovaná vozidla. Dvakrát hasiči poskytovali na Sokolovsku zdroj náhradní energie po výpadku. V jednom případě to bylo pro zajištění kyslíkového přístroje pro pacienta, ve druhém pro zajištění tepla v chovu drůbeže. Oblast Kraslic a Chodova jsou postiženy dlouhodobým výpadkem elektrické energie. Události jsou zatím bez zranění,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

Kraslicko se ráno probudilo do tmy. Popadané stromy oblast zcela odřízly

Lidé na Kraslicku se ráno probudili do tmy. Nefungovala elektřina, signály mobilních operátorů ani data. Provoz na silnicích byl minimální. Řidiči se totiž nedostali ven z Kraslic ani do Kraslic. Mnozí museli čekat v koloně na příjezd hasičů a silničářů, kteří odstraňovali popadané stromy. A také se tak trochu modlit aby na ně v koloně nespadl další strom. I přes den stále dochází ke krátkodobým výpadkům elektřiny a v odlehlých oblastech nejde vůbec. Silničáří upozorňují motoristy, že by se této oblasti měli vyhnout, místa jsou nebezpečná. Některé z úseků jsou uzavřené. „Snažíme se úseky prořezávat, ale Kraslicích, Oloví a Boučí je lepší se vyhnout a nejezdit tam.

Z karlovarského letiště se bude v sezóně létat do Tuniska, Řecka a Turecka

Karlovarský kraj a Letiště Karlovy Vary uzavřely dohodu se společností DER Touristik CZ a.s., která sdružuje cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours a Nev Dama, o rozšíření nabídky dovolenkových destinací s odlety z karlovarského letiště. Dalších sedm charterových letů týdně v letové sezóně červen až září 2024 významně zvýší možnost pro obyvatele Karlovarského kraje a širšího regionu vybrat si ideální dovolenou s odletem z Karlových Varů. Z nich se v létě 2024 bude létat do pěti destinací, kterými budou Turecko – Antalya, Tunisko – Monastir, Řecko – Kréta a Rhodos a Bulharsko – Varna. "Jsem velmi ráda, že se utěšeně daří zvyšovat počet charterových letů z našeho letiště. Z loňských tří jich máme na příští rok deset. Letiště bude i v příštím roce nabízet cestujícím parkování zdarma,“ říká jednatelka letiště Alice Justina Undus.

Motivem razítka je vznášející se anděl se stuhou s nápisem Boží Dar

Už potřicáté se s jedinečným vánočním razítkem z Božího Daru rozletí do celého světa vánoční přání, pohlednice i dopisy. Od 1. prosince tam začíná úřadovat Ježíškova pošta. Letošním motivem razítka je vznášející se anděl, který drží stuhu s nápisem Boží Dar. Jeho autorem je akademický malíř Jan Ungrád, mezi jehož další profese patří také užitá grafika, tvorba scénářů a režie animovaných filmů. "Podobně jako Ježíšek má Jan Ungrád k dětem ve své filmové a televizní tvorbě velice blízko. Připomeňme jeho Domeček u tří koťátek, Jak postavit sněhuláka, Kryštof a nebeský kůň a další," uvádí Infocentrum Boží Dar .

Krutý verdikt: Jiří Bartoška opět bojuje s rakovinou

Po skvělém a doslova filmy a filmovými star světového formátu vyšperkovaném letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu (MFF) v Karlových Varech se zdálo, že Jiří Bartoška, prezident MFF, se zbavil problémů se zdravím, s nimiž se začátkem filmové přehlídky potýkal. A že bude zaslouženě odpočívat a nabírat síly ve svém rekreačním domě v Andělské hoře na Karlovarsku. Teď ale lékaři znovu vyřkli verdikt, který nikdo nechtěl slyšet. Rakovina se vrátila. "Mohu potvrdit, že se Jiří Bartoška absolvuje onkologickou léčbu v motolské nemocnici," uvedla Uljana Donátová, mluvčí MFF. Více konkrétní s ohledem na soukromí známého herce být nechtěla.

Některé rodiny z Oloví byly bez elektřiny dva a půl dne

Bezmála 60 hodin museli někteří obyvatelé v Oloví na Kraslicku vydržet bez elektřiny. Kalamita, která přišla v noci na úterý, zapříčinila pás několika stromů na elektrické vedení v této hustě zalesněné části regionu. Ve čtvrtek kolem poledne už chybělo pracovníkům ČEZu připojit posledních zhruba deset rodinných domků. "V úterý ráno jsme byli v Oloví bez elektřiny komplet všichni. Stejně tak bez mobilních operátorů. Zhruba po 23 hodinách nám přistavili generátory, které napájely některé objekty. Dieselové agregáty tak vyřešily panelové domy, kotelny, mateřskou a základní školu. Poté začal ČEZ připojovat jednotlivé části obce k elektřině. Ve středu odpoledne mohli generátory zase odvézt. Ve čtvrtek dopoledne zbyly dvě ulice rodinných domů, kde ještě nešel proud. Přivézt ho do posledních domků slíbili pracovníci ČEZu během čtvrtku než bude tma. Oloví bylo podle jejich slov jednoznačně nejpostiženější obcí široko daleko," říká starosta Oloví Jiří Mikuláš.