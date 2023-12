Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Září

Z vytouženého synka se Eliška z Habartova neraduje. Po porodu vykrvácela

Dlouho čekala na vymodlené miminko, jenomže jí nebyla dána šance, aby se z vytouženého daru mohla někdy radovat. Jednačtyřicetiletá Eliška Monari – Dubšíková z Habartova na Sokolovsku zemřela osm dní po narození syna Radečka. Kvůli poporodním komplikacím vedoucím k masivnímu krvácení podlehla mozkové mrtvici, která byla způsobená nedostatkem krve. K takovým závěrům došli lékaři ve Fakultní nemocnici v Plzni. Tam se snažili mladou ženu zachránit, operace ale nebyla bohužel úspěšná.

O malého Radečka, který se v karlovarské porodnici narodil v pondělí 7. srpna večer, se nyní stará jeho otec Radek Dimitrov. Ten ale například není uveden ani v synově rodném listě.

Policie Karlovarského kraje má nového ředitele. Funkcí byl pověřen Michal Šavrňa

Policisté Karlovarského kraje mají od pátku 1. září nového ředitele. Tím byl zatím pověřen Michal Šavrňa, který se oficiálním šéfem krajské policie stane, až získá bezpečnostní prověrku. Šavrňa uspěl ve výběrovém řízení na pozici krajského ředitele. Ve funkci střídá brigádního generála Petra Macháčka, který se k 15. červenci ujal vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. „Pan plukovník Šavrňa spojil celý svůj dosavadní služební život s karlovarskou policií. Za sedmatřicet let služby prošel v rámci ředitelství řadou pozic, má zkušenosti ze základního útvaru, služby pořádkové policie i z územního odboru a pro funkci krajského policejního ředitele má tak veškeré předpoklady,“ uvedl ke jmenování do funkce policejní prezident Martin Vondrášek.

Seniorka se ztratila při hledání hub u Kolové, vyčerpanou ji našel pes Flob

Do lesů mezi Kolovou a Pilou na Karlovarsku se vydaly hledat houby devětasedmdesátiletá žena se svou čtyřiaosmdesátiletou kamarádkou. Jenže krátce po poledni starší žena volala policii, že se její kamarádka ztratila v lese.

Policisté vyrazili na místo a seniorku začalo hledat několik hlídek včetně psovoda se služebním psem Flobem. „A právě psovod se služebním psem po několika minutách seniorku vypátral. U Stanovické přehrady služební pes Flobo zachytil pachovou stopu, vydal se do prudkého kopce a zhruba po dvou kilometrech vypátral devětasedmdesátiletou seniorku. Nalezená žena policistovi sdělila, že je v pořádku, akorát již zcela fyzicky vyčerpaná,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Žena společně s policistou sešla na lesní cestu, kam přijela policejní hlídka, která ji předala kamarádce a ta svojí kamarádku odvezla do jejího bydliště.

Tak významnou událost Sadov nezažil. Prezident Pavel navštívil místní školu

Tak významnou návštěvu malá obec na Karlovarsku Sadov ještě nezažila. V pondělí 4. září sem totiž v rámci zahájení nového školního roku zavítal prezident Petr Pavel. Vedle ní navštívil prezident také školu v Bukovanech na Sokolovsku. Tu sadovskou si vybral vlastně záměrně, protože je jiná než většina škol v České republice. Pavel tak zahájením školního roku v Karlovarském kraji pokračuje ve svém úsilí podporovat nejzaostalejší regiony v republice. Právě Karlovarský kraj totiž byl prvním, do něhož vyjel ještě před svou prezidentskou inaugurací. „Prezidentská kancelář nejdříve kontaktovala krajský úřad, aby jí doporučil vhodné školy, které by pan prezident mohl vidět. Nás si vybral proto, že naše škola je svazková,“ uvedl místostarosta Sadova Ladislav Ludvík.

Větrné elektrárny v Josefově nebudou, lidé je odmítli v místním referendu

Jasné ne dali vědět obyvatelé Josefova na Sokolovsku ke stavbě dvou větrných elektráren vysokých skoro dvě stě padesát metrů. Pro jejich stavbu se vyslovilo 48 obyvatel, proti bylo 141. V sobotu se v Josefově konalo referendum ohledně zamýšlené výstavby dvou větrných elektráren v blízkosti obce. Na otázku „Souhlasíte s tím, aby v obci Josefov k.ú. Luh nad Svatavou nebo k.ú. Radvanov byly postaveny a provozovány větrné elektrárny?“ odpovídalo 192 lidí, platných hlasů bylo 191 a z referenda vyplynulo, že obyvatelé si větrníky ve svém okolí nepřejí. Na svých stránkách to v noci na neděli zveřejnila obec Josefov. Referendum je podle zákona platné.

Na území obce chtěla vystavět a provozovat dvě větrné elektrárny společnost Meridian Nová energie. Obec by od společnosti získala jednorázový a pak i každoroční příspěvek do rozpočtu. Stát by měly asi kilometr od nejbližšího stavení směrem na Krajkovou na zemědělských pozemcích, které patří Agro&Kombinátu Dolní Žandov. U Josefova chtěli postavit dvě větrné elektrárny o celkové výšce téměř 250 metrů a výkonu jedné elektrárny 6,2 MW. Další šance odsouhlasit výstavbu bude podle zákona za dva roky.

Nejlepší výčepní České republiky je Kristýna Michálková z Karlových Varů

Ve slavnostním Grand Finále soutěže Stella Artois Draught Master Czech 2023 soutěžilo v čepování piva 14 finalistů. Titul nejlepší výčepní České republiky získala Kristýna Michálková z Karlových Varů.

Statistiky ukazují, že v roce 2022 vypil každý Čech v průměru 272 půllitrů piva. Český národ tak svou lásku k pivu zkrátka nezapře. „A aby chutnal zlatavý mok co nejlépe, Pivovary Staropramen se dlouhodobě snaží podpořit kvalitu čepovaného piva mimo jiné prostřednictvím edukace výčepních,“ uvádí tisková mluvčí Pivovary Staropramen Denisa Mylbachrová s tím, že 6. září se utkalo ve slavnostním Grand Finále soutěže Stella Artois Draught Master Czech 2023 14 finalistů a nejlépe se umístila Kristýna Michálková z Karlových Varů.

Finále se konalo v prostorách Pavilonu Grébovka v pražských Havlíčkových sadech a klíčem k vítězství bylo před zraky porotců a diváků připravit a naservírovat dvě čepované Stelly Artois a jedno perfektně nalité pivo z lahve. „Na první pozici se umístila Kristýna Michálková z karlovarské restaurace Špunt & Knoflík, a stala se tak nejen nejlepší výčepní v Česku, ale také získala zlatou plaketu, třídenní výlet do Belgie s prohlídkou pivovaru a třicet tisíc korun na vybavení své provozovny. Po brilantních výkonech všech profesionálů si i návštěvníci akce mohli vyzkoušet, jaké je stát na druhé straně baru,“ konstatovala mluvčí.

Král kasin koupil pozemek v Mariánských Lázních, kde stála židovská synagoga

Český podnikatel, pokerový hráč a majitel řetězce kasin koupil pozemek v Mariánských Lázních, na kterém v minulosti stála židovská synagoga. Vyplývá to z veřejného zdroje z výpisu katastru nemovitostí, kde je zapsán jako jediný vlastník. Potvrdila se tak původní informace, že pozemek mění majitele. Podle informací z plzeňské židovské obce se měl stát novým majitelem pozemku právě Leon Tsoukernik, jeden z nejbohatších obchodníků v Česku. A to se také stalo.

Začátkem srpna byly zahájeny stavební práce v proluce na Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Bagr odkryl místa, kde stávala synagoga až na její základy. Tehdejší investor, palestinský lékař Ashraf Abu Taha, tam zamýšlel postavit polyfunkční dům. Práce se ale zastavily a chystá se archeologický průzkum. Nález způsobil veliký rozruch.

Bělozubku z Afriky máme i na Chebsku, vyfoťte ji vzkazují vědci

Drobný hlodavec původem z Afriky a malý hmyzožravec je bělozubka tmavá. Vypadá trochu jako myš, má špičatý čenich, připomíná rejska a je novým obyvatelem Chebska. Právě sem proto vyrazili vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a v terénu zahájili tříletý projekt mapování výskytu pro Českou republiku nového druhu. Experti se zaměří na Chebskou pánev a o pomoc žádají i veřejnost.

Bělozubku tmavou (Crocidura russula) zaznamenali vědci z Ústavu biologie obratlovců a Ústavu živočišné fyziologie AV ČR na českém území poprvé na podzim 2022 právě v Chebské pánvi. Ta proto byla první na seznamu lokalit s možným výskytem tohoto druhu v Česku. Bělozubka se do Česka pravděpodobně dostala údolím Ohře či Odravy před několika málo lety. Všechny stávající nálezy jsou situovány do Chebské pánve, přičemž doposud nejvýchodnější známou lokalitou jsou Nebanice.

Muž v Dalovicích zastřelil ženu a pak spáchal sebevraždu

K vraždě a k sebevraždě došlo v pondělí 25. září v malé obci Dalovice na Karlovarsku. Podle dobře informovaného zdroje Deníku byla na místě zastřelena žena. „Na Karlovarsku došlo k násilnému trestnému činu, při kterém jedna osoba svým zraněním na místě podlehla. Podezřelý ze spáchání tohoto trestného činu byl policisty po několika minutách vypátrán bez známek života. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva. Tři děti, z toho dvě nezletilé, měla zavražděná dvaačtyřicetiletá žena, která pracovala na poště v Dalovicích. V pondělí krátce před 14 hodinou ji v bytě, který se nachází v objektu pošty, zastřelil její bývalý přítel. Jak se redakci Deníku podařilo zjistit, děti ale se ženou v bytě nežily. Bydlí se svým otcem ve Stráži nad Ohří. S pachatelem děti žena neměla. Na poště v Dalovicích měla působit jako vedoucí.

Do Karlových Varů přestanou létat Smartwings, cestovkám hatí plány

Řada cestovek plánovala přilákat lidi na cestování k moři, aniž by museli letět z pražského letiště. To jim ale komplikuje rozhodnutí největší tuzemské aerolinie Smartwings, která přestane obsluhovat tři letiště. Krom Karlových Varů i České Budějovice a Pardubice.

Z rozhodnutí jsou majitelé cestovek rozčarovaní, ovšem některé z cestovních kanceláří s postojem Smartwings se smířit nechtějí a dále vyjednávají. Čedok měl s rozvojem letů z menších tuzemských letištích největší plány a začal i s prodejem těchto zájezdů.

Muži hrozí za podporu a propagaci terorismu až patnáctileté vězení

Ze spáchání zvlášť závažného zločinu podpory a propagace terorismu obvinili kriminalisté z Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dvaašedesátiletého muže z Kutnohorska. "Od listopadu roku 2022 do března roku následujícího měl prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet podněcovat uživatele sociální sítě ke spáchání teroristického činu tím, že pomocí veřejně přístupného osobního profilu na sociální síti, případně ve veřejně přístupných skupinách s několika tisíci členy, zveřejňoval příspěvky a komentáře obsahující výzvy k násilným útokům. Podněcovat měl k násilným útokům na infrastrukturu, ústavní instituce a ústavní činitele České republiky, konkrétně podněcoval k fyzické likvidaci osob vrcholného orgánu moci výkonné, tedy vlády České republiky a osob orgánu moci zákonodárné, tedy parlamentu České republiky. Dále podněcoval k bombovému útoku na jedoucí vlaky v České republice," popsal mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva.

Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v zemi. Vydržet má 100 let

Obyvatelé Chebu se ve středu 27. září odpoledne dočkali slavnostního otevření nové lávky, která zajistí propojení centra města s jeho periferiemi Maškov a Švédský vrch. Lidem toto unikátní dílo, které má několik nej, zkrátí podle zhotovitele trasu do centra města ze současných dvou kilometrů na 300 metrů. Její životnost je odhadována na 100 let.

Ve středu odpoledne přišlo mnoho zvědavých Chebanů, kteří si lávku ihned po jejím otevření prošli. Nová lávka na Švédský vrch představuje unikátní technické dílo, s celkovou délkou přibližně 400 metrů se jedná o druhou nejdelší lávku pro pěší v České republice. V případě lávek, které mohou používat i cyklisté, je pak v tuzemsku vůbec nejdelší. Další prvenství spočívá v tom, že překlenuje 43 kolejí, což je opět nejvíce v České republice. Ojedinělé je i technické řešení lávky. Její výstavba představovala naprosto unikátní operaci, která zatím nemá v České republice obdobu. Segment, který byl na Švédském vrchu vybetonován jako první, během následných výsuvů postupně doputoval až do Riegerovy ulice, kde byl letos v únoru s milimetrovou přesností zafixován.