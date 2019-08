Jejich pořadatelem není nikdo jiný než bývalý muzikant a rocker tělem i duší Jan Zmrzlý, který do tamních městských sadů přivedl české hudební stálice i světové muzikanty. Letošní, 17. ročník bude i pro Honzu jakýmsi milníkem, neboť tam společně s fanoušky a muzikanty oslaví šedesáté narozeniny.

Když se podívám na výčet kapel, tak narozeninová oslava to s nadsázkou bude velkolepá. Přijede slovenská kapela Queenmania s Peterem Paulem Pačutem, který byl loni v Las Vegas jako Hlas roku. Přijede Michal Prokop, Seven… Na jaké další formace se můžeme těšit?

Těch kapel bude během dvou dnů hned patnáct. Mezi další patří kapela Whitesnake revival, ve které hrají moji dobří kamarádi naprosto dokonale symphonic metal. Ze sousedního Německa přijedou kapely Kultheit a Brunhilde. Chybět nebude trashmetalová česká legenda V.A.R., která slaví 30 let. Vystoupí také skvělá kapela Dark Gamballe, která u nás na západě moc nekoncertuje, ale v sadech bude už potřetí. Přijedou i moji kamarádi z Moravy Kelwin. Je to hodně dobrá partička, která se prosazuje stále častěji i v zahraničí. Pozval jsem i Eagleheart, Extáze z Karlových Varů, Bikkynyshop z Berouna metal-core. Z Ostrova zavítá Pororoca a z Nového Bydžova hodně dobrá kapela Salieri. Já myslím, že se máme na co těšit.

Jak dlouho trvaly přípravy na letošní ročník?

Přípravy na letošní ročník začaly krátce po ukončení loňského ročníku. Kapely se musí domluvit s velkým předstihem, protože festivalů, koncertů je po republice hodně.

Vystoupí i kraslická metalová skupina Object, která vám s festivalem pomáhá. Váš syn v kapele zpívá. Jak sledujete vývoj skupiny, která má obrovský progres? A jak se vám líbí její poslední CD?

Kapela Object, kde zpívá můj syn, nechyběla ani na jednom ročníku Rockových sadů. Poprvé vystoupila ještě pod názvem Crom, a to v roce 2002 na festivalu, který jsem pořádal v Kraslicích pod názvem Sbohem prázdniny. Měl jsem tedy možnost být celý čas u kapely a ten vývoj mám možnost sledovat. Za ty roky udělala kapela obrovský skok. Je dnes na profesionální úrovni. Bohužel s muzikou, kterou dělají, je hodně těžké se prosadit. Ale cením si toho, že kluci jdou svojí cestou, dělají muziku, která je baví, a nedali se na komerci a rádiovky. Poslední CD bylo vlastně výběrem z prvních dvou desek, některé skladby tam jsou zremástrované. Momentálně pracují na novém CD, a co jsem měl možnost slyšet, je to zase velký posun vpřed. Přál bych jim úspěch. Zaslouží si to za vytrvalost.

Na Rockových sadech nebude chybět ani stálice, skupina Seven, která chyběla kvůli nemoci kytaristy Kirka jen na jediném ročníku. Prozradíte, co pro fanoušky chystá?

Ano, kapela Seven nemůže chybět. Kirk je můj velký kamarád. Už jsem to několikrát v rozhovorech zmiňoval. Díky němu jsme měli možnost vidět Viktora Smolského, Blaze Bayley. Mohli jsme ho vidět i u kapely Kreyson s Láďou Křížkem. Přivedl do Kraslic velké osobnosti. Pro mě je to srdeční záležitost. A co od Seven můžeme čekat? Obrovskou show, energii a možná i nové skladby z připravované nové desky.

Pocházíte z hudební rodiny. Obě vaše děti mají kapely, tatínek působí u dechovky, stejně jako váš bratr. Co takhle založit k šedesátým narozeninám kapelu, třeba… Zmrzlý band?

Ano, pocházím z muzikantské rodiny. A Zmrzlý band? To by nebylo špatné, protože už i vnučka Amálka hraje na kytaru, další vnučka Natálka na flétnu a další vnučka Adélka, které byly nedávno tři měsíce, už pomalu taky začíná zpívat.

Jak to bude přímo při Rockových sadech vypadat na místě, co se týče zázemí pro fanoušky, a v kolik je jednotlivé dny pomyslný výkop?

Protože jsme měli poslední dva ročníky smůlu na déšť, snažil jsem se sehnat co nejvíce stanů, i když správného rockera by déšť neměl odradit. Už druhým rokem budou WC v mobilní buňce i s vodou na umytí. Přespolní si mohou v areálu postavit stan. Nebude chybět pivo a dobré jídlo. Dárkem pro mě k šedesátým narozeninám by byly plné sady – Rockové sady.

Rockové sady už rozhodně nejsou jedinou hudební akcí, kterou pořádáte. Do sokolovské Alfy jste přivedl zvučná jména. Co chystáte dále v tomto směru?

Ano, pořádám akce 20 let. První ročník Rockových sadů jsem pořádal společně s Jirkou Džudžou. A po tolika letech jsme opět spojili síly a letos je opět spolupořadatelem a do Alfy společně přivedeme další zvučná jména.