Po roce si znovu v Městských sadech užijí kvalitní rockovou i metalovou muziku pod širým nebem. Rockové sady jsou kus mého života, jako když dospívá dítě,“ říká jejich pořadatel Jan Zmrzlý.

Kdy začne celodenní porce muziky?

Devatenáctý ročník Rockových sadů proběhne 21. srpna od 13.hodin. Místem budou opět Městské sady v Kraslicích.

Na koho a na co se mohou posluchači těšit?

Na festivalu vystoupí místní stálice kapela Object, která nechyběla na žádném ročníku. Protože festival navštěvuje i dost dětí, domluvil jsem na zahájení kapelu Kujme Pikle Band. Určitě si děti užijí. Připomínám, že děti do 15 let vstupné neplatí. Dále to budou regionální kapely Extáze, The Stardust. Další zajímavá kapela přijede z Brna s názvem Jerem'I. V kapele hrají dva původní členové ze známé metalové kapely Titanic. Další známá kapela je také z Moravy a to Moravius. Z Českých Budějovic přijede kapela Blamage. Kapelu Precedens a Miloše Dodo Doležala asi představovat nemusím.

Příprava areáluZdroj: Deník/Roman Cichocki

Jak náročné byly v této době přípravy celé akce?

Příprava byla náročná. Několik kapel jsem musel z finančních důvodů zrušit. Plno sponzorů mi odřeklo pomoc, díky Covidu. Samozřejmě to chápu. Do konce května jsem stále nevěděl, jestli fest udělám nebo ne. Nakonec jsem dal dohromady kapely které jsem už jmenoval, abych neporušil tradici. Strašně rád bych to dotáhl do 20 ročníku Rockových sadů. Potřebuji teď hlavně aby přišlo hodně návštěvníků.

Kde se dají sehnat vstupenky?

Vstupenky je možné zakoupit v kulturním informačním centru v Kraslicích, v tabáku u kostela v Kraslicích a v Městském domě kultury v Sokolově. Vstupenky se dají také zamluvit přes sms na telefonu 602 495 306.

Občerstvení a zázemí v sadech nikdy nechybělo. Co letos?

Občerstvení, dobré pivo a jídlo je samozřejmě zajištěno. V areálu je možné postavit si i svůj stan. Dále budou postavené velkoplošné stany, aby se návštěvníci měli kam schovat před případným deštěm.

A na co se těšíte nejvíc vy osobně?

Těším se na to, že zase po roce potkám plno kamarádů a známých, které normálně během roku nepotkávám.