Členka výběrové komise Kanadského mezinárodního festivalu krátkých módních filmů (CANIFF), Marie Copps, vyzývá české filmaře, aby využili této jedinečné příležitosti a přihlásili své tvůrčí práce do tohoto festivalu.

Rodačka z Chebu Marie Copps: pošlete váš film o módě do kanadské soutěže. | Foto: Jack Hathaway

„Věříme, že česká filmová tvorba má mnoho co nabídnout na globální scéně, a těšíme se na vaše příspěvky,“ uvádí rodačka z Chebu Marie Copps, která vyrůstala v Tachově. V roce 1999 odešla studovat anglický jazyk do kanadského Toronta, které se stalo jejím novým domovem. V minulosti spolupracovala s Českou Miss 2006 a 2007 jako módní návrhářka a floristka. Společně s modelkou Janou Doleželovou vytvořily charitativní kalendář a oblékaly několik českých celebrit.

Uzávěrka přihlášek filmů do festivalu je 15. února, ale s prodlouženou lhůtou až do 28. března 2024. „Můžete se zaměřit na příběh nebo prezentovat oděvní značku. Klíčové je, aby výsledek působil zajímavě, byla v něm patrná móda, specifický styl, vkusné úpravy vlasů a make-upu a atraktivní prostředí. Celkový dojem by měl být prostoupen módním duchem. Vyzývám české filmaře, aby se aktivně zapojili do této jedinečné příležitosti a představili světu svůj umělecký pohled na téma módy. Festival není omezen pouze na kanadské tvůrce, a tak vás srdečně zveme k přihlášení a sdílení vašich tvůrčích vizí s publikem z celého světa," dále sdělila Marie Copps.

Přihlášky jsou otevřeny pro všechny české filmaře, kteří chtějí přinést svůj příspěvek do tohoto uznávaného festivalu. Více informací o podmínkách přihlášení a pravidlech festivalu najdete ZDE>>>

Přihlášený tým může získat jedno z mnoha ocenění, a to nejen za vynikající umělecký přínos, ale také za originalitu a interpretaci tématu. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost navázání kontaktů s profesionály z oblasti módy a filmu.