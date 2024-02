Dvě nevzhledné a k bydlení ne moc komfortní ubytovny v sociálně vyloučené lokalitě Pod železným v Chodově jdou k zemi. Zatímco první z nich už má demolici za sebou, nyní se připravují bagry na druhou z nemovitostí. V lokalitě žily především romské rodiny. V minulosti to bylo dokonce až 180 lidí včetně dětí. Lidé postupně vybydlené domy opouštěli až zbyly pouhé tři rodiny. I ty jsou už ale pryč.

Romské rodiny opustily ubytovny Pod Železným dvorem | Video: Cichocki Roman

"Bydlení v těchto objektech Pod Železným dvorem toho nemělo moc společného se standardem v 21. století. Rodiny tam odsud odcházely postupně samy a zbyly pouhé tři. Nakonec se i pro ně našlo bydlení v nedaleké lokalitě Železný dvůr, která je od těchto objektů vzdálená několik set metrů nad silnicí. I ta je považována a vyloučenou lokalitu. Jeden dům už je po demolici, druhý na ni čeká. Budovy zde vyrostly před zhruba dvaceti pětadvaceti lety, což bylo tehdejší rozhodnutí. Město nevidělo smysl do těchto nemovitostí investovat peníze na jejich celkovou rekonstrukci," řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup.

S ním souhlasí i Emil Voráč z obecně prospěšné společnosti Khamoro, která lidem v podobně sociálně vyloučených lokalitách pomáhá. "Byl to odstrašující případ vyloučené lokality. Takových opravdu není potřeba. My jsme pro, aby se zrušily všechny. Nevede totiž k ničemu, když se lidé v podobných životních situacích segregují na jedno místo a ještě za město. Většina z rodin z lokality Pod Železným dvorem si sama našla bydlení jinde, když zjistila, že se zde bude bourat. Někteří zůstali v Chodově, další šli do Vintířova nebo Karlových Varů. Ještě před zhruba třemi měsíci zde žilo přibližně 30 lidí. Ale v dřívějších dobách, kdy zde bylo plno, jich bylo až 180 včetně dětí," řekl Voráč.