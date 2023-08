Podle záchranářů u větších ptáků, jako je káně lesní nebo čáp, počty popálených ptáků klesají. Je to díky zabezpečování linek vysokého napětí. Popálených poštolek však neustále přibývá a záchranáři jednoznačně tento trend vysvětlit neumí. Navíc zranění malých dravců je ve většině případů tak vážné, že je vyloučený jejich návrat do přírody. Mnohokrát nejsou bohužel schopní přežít ani v zajetí.

Rorýsi jsou zase jedni z nejnáročnějších pacientů záchranných stanic. Péče o ně je velmi vysilující a náročná jak časově, tak finančně. "To období už je naštěstí pryč. Rorýsů byla kvanta," potvrdil Smolík.

Prázdniny se nezadržitelně blíží ke svému konci a záchranáři se připravují na ježkobraní. Přesně tak nazývají někteří ze záchranářů podzimní dny, kdy lidé sbírají v lese ježky a nosí je do záchranné stanice zvířat. Když jsou zvířata slabá, záchranáři je dokrmí a vypustí zpět do přírody. Řadu z nich ale lidé sbírají automaticky, téměř jako houby. Ježek ale může potřebovat lidskou pomoc pouze v několika případech.

"My to nazýváme, s trochou nadsázky, podzimní ježkobraní. I k nám nosí lidé malé ježky, o kterých si myslí, že jsou zesláblí natolik, že by nepřežili," potvrzuje Vladimír Tomáš Smolík z bublavské záchranné stanice Drosera. Lidé se často ptají, jak poznají, zda je ježek zraněný nebo nemocný. Záchranáři říkají, že zraněný či nemocný ježek se obtížně pohybuje, je malátný, při dotyku rukou nenaježí bodliny, nestočí se do klubíčka. Někdy také ježek potřebuje pomoci, když se zachytí v síti či v jiné pasti, v plotě či spadne do jímky, kanálu, zahradního jezírka nebo bazénu.

Ve stejném období se často zachraňují i netopýři. Hledají si místa ke hnízdění a mnohdy se usadí na místech, kde to není zrovna ideální. "Vloni si oblíbili netopýři jeden z hotelů v Karlových Varech. Otevřená okna jim umožnila vletět dovnitř a na jednom místě jich bylo na čtyři stovky," zavzpomínal na loňský zásah záchranářů Smolík.

