"Vzhledem ke zkušenostem z prvního stupně se nemusely školy zvlášť připravovat, ředitelé si vzali za úkol především sladit výuku s distančním rozvrhem rotujících tříd a prostorové podmínky škol, aby se třídy co nejméně potkávaly," potvrdila vedoucí školského odboru sokolovské radnice Barbora Bardonová.

Na začátku znovuobnovené prezenční výuky je podle ní u všech tříd důležitá především adaptace žáků na školní prostředí a kolektivy a opakování a upevňování učiva, které bylo probráno v průběhu online výuky. Na to se v následujících týdnech zaměří všichni učitelé sokolovských škol.

"S řešením problému adaptace žáků na kolektiv a školní prostředí pomůže aktivně také město Sokolov, neboť zastupitelstvo města na svém čtvrtečním jednání podpořilo návrh na posílení rozpočtů škol celkově o 7,5 milionu korun, aby školy mohly pro všechny své žáky na podzim uspořádat adaptační pobyty v přírodě," dodala Bardonová.

Od pondělí 3. května se otevřel 2. stupeň základních škol kromě Karlovarského kraje v dalších pěti plus v Praze. Ve zbytku České republiky pokračují stejně staří žáci nadále v distanční výuce. Žáci by měli mít ve školách roušky a to i přesto, že budou pravidelně testováni antigenními testy. Výjimku by mělo tvořit sportování venku. Učit se budou jako se učili doposud žáci 1. stupně v rotační výuce.