Nárůst cen energií o více než dvě stě procent zdražil v Rotavě na Sokolovsku také pitnou vodu. Její výrobu a čištění i ohřev zajišťují ve vlastní úpravně a čističce, které jsou poháněny elektrickou energií. Podle starosty Michala Červenky (Hnutí VOK – Volba pro kraj) začalo vedení města hledat alternativní zdroje energie a zvolilo cestu komunitní energetiky.

Rotava se vydává cestou komunitní energetiky. | Foto: Deník/Roman Kořinek

„Máme připraveny projekty na fotovoltaiku. Využijeme střešní plochy na budově úřadu, základní školy i samotné úpravny pitné vody. Podle našich propočtů bychom měli vyrobit více elektrické energie, než kolik dokážeme spotřebovat. Se společností ČEZ jsou tedy již uzavřeny smlouvy o budoucím připojení a prodeji do veřejné sítě,“ vysvětluje starosta.

Projekt fotovoltaických panelů vyjde město na čtyři a půl milionu korun, ze kterých ale přibližně šedesát procent pokryje dotace. Návratnost této investice rotavští počítají na čtyři až šest let. Cílem projektu je nejen snížení ceny elektrické energie a tak i vody a provozu města, ale také zlepšení životního prostředí.

„Počítáme, že spotřebujeme zhruba osmdesát procent vyrobené elektřiny. Do budoucna proto uvažujeme o dalších krocích. Nabízí se například možnost ohřevu vody v městských domech. Nyní k tomu používáme plynové kotle, které bychom na léto odpojili a vodu ohřívali elektřinou. V zimě to ale nepůjde, proto bychom se přepnuli na plyn,“ doplňuje Michal Červenka s tím, že počty a plochy fotovoltaických panelů jsou dostatečně naddimenzované, aby všechny tato zamýšlené plány zvládly.

A protože se v Rotavě dívají na projekt komunitní energetiky komplexně, mají připraven nákup dvou elektromobilů pro místní pečovatelskou službu. Tu zajišťují nejen pro místní, ale také pro obyvatele sousedních obcí Oloví a Šindelová. „Podobně to máme i s městskou policií, která by do budoucna mohla také částečně využívat elektromobily. Dosáhneme tím snížení nákladů na pohonné hmoty a to opět pomůže městskému rozpočtu,“ dodal starosta Rotavy.