Krasobruslení, dvojbob, běžky či sněhuláci. To vše mohli vidět takřka v letním počasí návštěvníci akce Hry u hranic bez hranic, jejichž pořadatelem byla letos Rotava.

Slunečný víkend a zimní radovánky. To byly Hry u hranic bez hranic. Foto: J. Trnka | Foto: J. Trnka

Podle účastníků šlo o jedny z nejzdařilejších her v historii. Devět týmů s nasazením všech sil bojovalo nejen o hrdý titul vítěze, který si nakonec odvezli domů borci z Kyselky. Hlavním posláním her byla benefice a pomoc druhým. Nadační fond Ještěřice, který stál u zrodu těchto her a snaží se je každý rok pořádat, hodnotí ty letošní jako velmi zdařilé.

"Rády bychom na tomto místě poděkovaly všem, kdo se na úspěchu akce podílel. V prvé řadě to je město Rotava, které připravilo pro konání her naprosto bezkonkurenční zázemí, čímž jeho zástupci snížili náklady pro nadační fond o nemalou částku. Krom toho ale ještě po ukončení soutěžního klání zajistili kvalitní hudební produkci, přičemž vstupné z této části věnovali rovněž nadačnímu fondu, stejně jako výdělek z fotokoutku, kde po celou dobu her probíhala soutěž o nejlepší fotografii týmu. Rotavo, jste profíci, nic jste nenechali náhodě, byla radost u vás hry pořádat, jste skutečně super tým," vzkazuje za tým Ještěřic spolupořadatelka her a předsedkyně nadačního fondu Miluška Merklová.

Ještěřice pořádají hry po vzoru světoznámé soutěže Hry bez hranic. „Užili jsme si spoustu legrace a hlavně pomohli dobré věci. Výtěžek opět poputuje na konto našeho nadačního fondu, a my tak budeme moci pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Byli jsme svědky skvělých výkonů a zdravé rivality mezi jednotlivými týmy. Jedno z největších poděkování patří všem devíti týmům. Ne jenom za jejich účast, kdy startovným přispěli do nadačního fondu, ale za tu nádhernou atmosféru, za to, jak bojují, špičkují se, ale zároveň je zřejmé, že se respektují a jsou rádi, když se po roce jako týmy zase setkají. Hry tímto získávají kromě charitativního a zábavného rozměru ještě něco navíc a tím je přátelství," konstatuje Merklová.

Zejména po letech, kdy nebylo akce možné pořádat si závodníci nesmírně váží osobního setkávání, které přináší radost a rozvoj všem týmům, včetně navazování partnerských vztahů na obecních úrovních. Z Je to právě tento přesah, který dělá hry jedinečnými.

Letos také do her poprvé zařadili možnost hodnocení porotců z publika pro volbu Miss Team, kdy návštěvníci hledali nejhezčí tým. Porotci hodnotili například promenádu v tričkách při úvodním nástupu her, dovednosti, talenty a přednosti týmů - medailonky reprezentujících obcí a takzvaný hvězdný třpyt, tedy tým, který má prostě jiskru. Korunku pro Miss Team si letos zaslouženě odnesl tým Velichova, který obdržel putovní korunku krásy.

"Celkový výtěžek Her u hranic bez hranic 2023 činí neuvěřitelných 38 186 korun. Správní rada Nadačního fondu Ještěřice se rozhodla z této částky připsat 30 tisíc Kč na účet sloužící k poskytování darů a zbylých 8186 Kč na provozní účet fondu, ze kterého následně nakupujeme materiál pro výrobu rekvizit a podobně,ů dodává Merklová.

A právě k letošním vítězům z Kyselky se přesouvá následující ročník této tradiční akce. Starosta Kyselky v rámci vyhlášení vítězů oznámil, že klání proběhne v krásném prostředí Kempu Kyselka. Tematické zaměření her oznámí tým kyselky do konce tohoto roku.

Hry u hranic bez hranic 2023, konečné pořadí:

9. Hájek

8. Sokolov

7. Stříbrná

6. – 5. Kraslice + Rotava

4. Šindelová

3. Velichov

2. Nové Hamry

1. Kyselka