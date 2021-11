Měly být pro stovky zemědělců. Spolu s jejich rodinami až tisícovka nových lidí. Experiment nevyšel a v současné době se Rovná snaží žít normálním životem.

Kdo jede poprvé na Rovnou z jednoho či druhého směru, jede panenskou přírodou. Vidí jen louky, lesy, bystřiny, potůčky, pasoucí se dobytek, na pozadí vrcholky Slavkovského lesa. Stálé stoupání dává tušit, že v zimě tu mají bílo. A pak to přijde jako rána z čistého nebe. Betonová sedmipatrová monstra, uprostřed nich betonový komplex, kde měly být za komunismu veškeré služby.

Holič, kino, restaurace, obchody, sály, kanceláře a další. To vše tu mělo být. zbyla jen restaurace, otevřená přes víkend, z jedné strany úřad, z druhé potraviny a pošta. Uvnitř jen strašidelná chodba.

Ale největší problémy zde vznikaly a nadále vznikají právě kvůli panelovým domům. Dost bytů je v nich vybydlených a nikdo s tím nic nenadělá.

„Nejsou v majetku obce, ale vlastní je sdružení nájemníků. Majitelé byty levně koupili a nyní se snaží nabízet je kdekomu,“ říká starosta Rovné Jaroslav Janda. Jsou však i výjimky a někde nájemníci dům zateplili.

Do Rovné se moc lidí nehrne. Vypadá to, že obec skomírá, ale to starosta nechce připustit. Drží tu základní služby i školu spojenou se školkou. Snaží se ve vsi udržet zbývající život a vcelku se mu to daří. (roc)