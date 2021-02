Část celkových příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4,290 miliardy korun účelových dotací z ministerstva školství na přímé výdaje v regionálním školství. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši minus 928,8 milionu tvoří zejména náklady na předfinancování a spolufinancování projektů s dotací z EU a ze státního rozpočtu.

„Vedení kraje se podařilo dosáhnout snížení původně plánovaného provozního schodku, a to i přesto, že do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zapracovány nejen negativní dopady snížení daňových příjmů kraje v důsledku pandemie covid, ale také i dopady daňového balíčku ve výši 79 milionů,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Nejvíce peněz spolkne dokončení rekonstrukce chebské nemocnice a pokračování opravy Císařských lázní. Další peníze půjdou do pokračujících oprav krajských silnic.

Proti přepracovanému rozpočtu protestovala opozice, především Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Myslete na to, že pro kraj přijdou těžké časy a peníze budou chybět,“ varovala. krajskou koalici.