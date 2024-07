"Další část skateparku by mohla stát hned vedle toho stávajícího, na místě nepoužívaného tenisového kurtu. Původně jsme počítali i s dotací, ale ta neprošla z důvodu záplavového území. Realizovat proto chceme z vlastních peněz a nechali jsme si udělat cenové nabídky," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Odbor rozvoje města má podle něj bohaté zkušenosti se stavebními zakázkami a může porovnávat. "Myslíme si, že nové stavební prvky ve skateparku jsou jednoduché a neměly by stát tolik peněz. Připravíme proto zakázku znovu s tím, že zkusíme sehnat peníze i z dalších dotačních titulů. Jedna nabídka byla podle našich odhadů až o 250 procent vyšší než bychom čekali," konstatuje Kubis.

Zejména v letních měsících a o prázdninách je ve skateparku plno. Před třemi lety tu město nechalo nainstalovat osvětlení. V současné době se v areálu jezdí na skateboardech a koloběžkách dohromady. Město by chtělo oddělit koloběžkáře od skateboardistů a zároveň zmodernizovat a vylepšit park, který bude vyhovovat moderním trendům. Skatepark v současné podobě byl otevřen v červenci roku 2015. Stál zhruba čtyři miliony korun a město na něj získalo dotaci z Evropské unie ve výši 85 procent z celkových nákladů. Podle profesionálního skateboardisty a sokolovského rodáka Lukáše Muchny byl tehdy skatepark dobře naprojektován a má úspěch i u lidí, které sem Lukáš pozval z jiných měst. Není postaven pouze pro profesionály. Překážky jsou nastaveny tak, aby se na nich začátečníci co nejvíce naučili.

„Rozdíl mezi starým a novým parkem při první modernizaci byl tak velký, že asi nemá cenu to nějak rozebírat do detailu,“ říkají místní skejťáci. „Skatepark má skvělou polohu na dostupnost. Areál je stejně daleko od nádraží jako ze sídliště. Mně to sem trvá zhruba 10 minut," říká jeden z nich, který se představil jako Honza.