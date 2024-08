Koncert známé česko-moravské hudební skupiny, která originálním způsobem zpracovává lidové písně zavítal v rámci letního turné na zámecké nádvoří Zámku Kynžvart. Na scéně Čechomor působí už přes třicet let a v lázních nezpíval poprvé. „Hráváme v lázních, v Mariánských lázních, v Karlových Varech, lázně jsou fajn,“ uvedl Karel Holas, který od roku 1994 hraje na pětistrunné housle a zpívá ve skupině Čechomor. „V Kynžvartu je to moc hezké a těšíme se na koncert,“ řekl před vystoupením. Sám byl i rekreačně v lázních v Jeseníkách. „Byl podzim, pěkné procházky a voda byla studená a vše se blížilo k zimě a bylo to zvláštní. Do toho tamní úžasné procedury. Užili jsme si to s manželkou,“ sdělil Deníku zpěvák.

Sobotní koncert provázelo pěkné letní počasí, i když v Karlovarském i Plzeňském kraji se přes den přehnalo několik intenzivních dešťů. „Moc jsme si přáli hezké počasí, ale když se to někdy nepovede, tak se to udělá tak, aby nás to všechny bavilo a nikdo nepřišel k úrazu,“ usmíval se Holas.

Na koncertě diváci mohli podpořit Platformu VIZE 0, jejímž cílem je zajistit 0 mrtvých a těžce zraněných na českých silnicích. „Proto se nezapomeňte naladit na cestu,“ vzkazoval kapela před koncertem.

Skupina koncertovala úspěšně v Evropě, Severní Americe, Rusku, Číně, Mongolsku a Austrálii, natočila přes dvacet alb pro přední česká i světová vydavatelství a spolupracovala s řadou významných umělců – americkou písničkářkou Suzanne Vega, irským zpěvákem Iarlem Ó’Lionáirdem, japonským bubeníkem a hráčem na šakuhači Joji Hirotou, baskytaristou Tonym Levinem, Jazem Colemanem, Vladem Kumpanem, Ivanem Táslerem, zpěvačkami Lenkou Dusilovou, Ewou Farnou a řadou dalších.