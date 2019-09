Rybaří od dětství, ale na pořádný úlovek narazil Jan Kuzebauch z Kraslic až nyní.

Jan Kuzebauch z Kraslic se svým úlovkem. | Foto: Archiv J. Kuzebaucha

Na dravce vyrazil na vodní nádrž Skalka u Chebu, kam jezdí s kamarády už léta. Jako návnadu zvolil rybář živou plotici a způsob lovu položená. Když štika zabrala, začal boj. Podle lovce netrval dlouho, nějakých pět minut. Dravec to rybáři ulehčil tím, že jel směrem ke břehu. Kdyby se prý rozhodla štika k opačné jízdě, málokdo by ji zastavil. „Je to prozatím můj největší úlovek. Štika vážila 19 kilo a měřila 122 centimetrů. Uvidíme, zda to bude v Čechách letos největší chycená štika, či nikoliv,“ říká rybář. Loni prý byla největší chycenou štikou ta z nedaleké vodní nádrže Jesenice, která měřila 135 centimetrů. A co by si Honza ještě přál? „Chtěl bych si tady v Čechách chytit hezkého úhoře,“ dodal.