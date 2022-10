Na své si tedy přijdou nejen milovníci čerstvých ryb, ale i uzenářských výrobků a hřejivých nápojů. Zpříjemnit atmosféru výlovu přijede i známá františkolázeňská maringotka Bar Pod Smrkem. „Naši kolegové připraví rybí speciality. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečnou rybí polévku, dále na kapra s rybím salátem, kapří hranolky a chystáme ještě další překvapení, ale to nebudeme prozrazovat, ostatně jako minulý rok. Naše legendární maringotka si připravila uzenářské výrobky. Vše je domácí kvalita od našich osvědčených dodavatelů Krašat. Nesmím zapomenout na teplé nápoje, které budeme návštěvníkům podávat, jako je Mutěnický svařák. Nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky, pro které bude připravený dětský punč,“ říká majitel maringotky Bar Pod Smrkem Pavel Weinfurter.

Na rybník Amerika se těší rodina Mokrých ze Skalné. „I pro nás je výlov tradice a naše příjmení o něčem vypovídá. Jsme opravdoví milovníci ryb, a kapři z místního rybníka jsou pro nás naprosto ideální, navíc se tady vždy setkáme s přáteli a bavíme se až do večera," pochvaluje si Míla Mokrá.

Účastníci výlovu připraví teplé posezení. „Pro nejzmrzlejší budeme podávat kořalku všeho druhu, best of je naše meruňkovice. Lidé se budou moci u maringotky díky našemu plynovému ohřívači zahřát. Objednali jsme dobrou náladu i počasí a moc se těšíme,“ dodává Pavel Weinfurter.

Akce u rybníka Amerika u Františkových Lázní se uskuteční ve čtvrtek od 8.30 do 16 hodin, v pátek 28. října od 8.30 do 14 hodin a výlov rybníka v Betlémě u Teplé bude v sobotu 30. října od 8.30 do 13 hodin.