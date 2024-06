Na sociálních sítích se rozjely debaty, které však nápad obce většinou chválily. "Lidé tančili a chovali se moc hezky. Hezká to byla akce starosty obce," píše jeden z nich v komentářích. Mezi místními je populární nejen Rytmus, ale i Jan Bendig. Ti co jeli autem obcí, už tak optimističtí nebyli. "Průjezd malou obcí trval dvacet mnut, pak to zastavili úplně. Objet se to dá, ale lidé co pracují v Sokolovské uhelné neměli šanci," říká další z nich. Spolu s Rytmusem vystoupili Jan Bendig, Vanesa Horáková, Igor Kmeťo či Kabát revival. Na to, že akci pořádá tak malá obec, byla poměrně megalomanská. Rozpočet na vítání léta ukrojil z obecní kasy milion korun. Starosta Jiří Sivák zprvu akci nechtěl hodnotil, pak se přeci jen alespoň trochu rozpovídal. "Bylo to celkem fajn, děkujeme všem vystupujícím i divákům. Kolik přišlo lidí nedokážu odhadnout, ale chovali se slušně a spořádaně, užili si to. Poděkovat bych chtěl i Policii ČR z Chodova za jejich spolupráci," říká starosta Vřesové Jiří Sivák. Na otázku, zda se tedy Vítání léta za jeden milion korun vyplatilo, odpovídat nechtěl. Zopakoval jen, že akce byla fajn a zavěsil.

Za podobné peníze pořádá největší město v okrese Den horníků, známy mezi lidmi jako Hornická pouť. Jde o největší kulturní akci v regionu kde se protočí během dne desítky tisíc lidí.

