Rok co rok vyráží parta kluků ze Šabiny na Sokolovsku s řehtačkami, které jsou opravdovými unikáty. Chodí celou obcí a generace se tam takto střídají už přes šedesát let. Tuto tradici nezastavil ani totalitní režim ani koronavirus. Začínají na Zelený čtvrtek v poledne, kdy zvony odletí do Říma. Nahrazují tak zapovězený zvuk zvonů a zvonků právě svými dřevěnými řehtačkami, které oni sami nazývají dle místní tradice rahtačkami. Končí v sobotu ráno.

Šabina žije tradicí. Rahtačky v rukou místních kluků nahrazují zvuk zvonů | Video: Cichocki Roman