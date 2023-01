Na jaře loňského roku se karlovarská veřejnost zlobila kvůli pokácení dvou vzrostlých sakur, které desítky let zdobily park na Divadelním náměstí. Stromy, které každé jaro dělaly radost kolemjdoucím svou narůžovělou kvetoucí korunou, musely ustoupit kvůli nové soše Karla IV. Vzhledem k tomu, že město chystá zásadní přeměnu celého prostranství sahajícího až k Císařským lázním, počítalo se, že následně budou pokáceny i další sakury z Divadelního náměstí. Nezapadaly do celkové koncepce plánovaného Divadelního korza, navíc není jejich zdravotní stav až tak ideální. Redakce Deníku má ale pro všechny milovníky těchto stromů velmi dobrou zprávu. Architekti totiž dají v tomto případě na názor veřejnosti a sakury na Divadelním náměstí ponechají.

"Vloni byly pokáceny dvě sakury, které musely přijít pryč kvůli nové soše Karla IV. Ostatní zůstanou," informoval Miroslav Kučera, který je ještě do konce ledna ředitelem Správy lázeňských parků. Následně se totiž organizace slučuje s jinou městskou společností, Lázeňskými lesy, a bude mít jen jednoho ředitele, toho z Lázeňských lesů Stanislava Dvořáka.

"Projekt Divadelního korza jsme přehodnotili, nechtěli jsme jít proti veřejnosti, která pokácení dvou sakur vloni na jaře kritizovala. Podle lidí dělají tyto stromy hodnotu daného místa, a my jsme dali na jejich názor," vysvětlil ředitel Kanceláře architektury města (KAM) Karel Adamec.

Připomněl, že pokácení sakur a jejich náhrada jinými stromy byla součástí celkového návrhu Divadelního korza. Prioritou je, aby z Divadelního náměstí zmizela auta. "A proto se musí nejdříve postavit parkovací dům u městské galerie, další pak podle našich informací plánuje Grandhotel Pupp," uvedl Adamec.

Divadelní korzo je velmi nákladnou investicí a než se do ní město pustí, řadu měsíců to ještě potrvá. Co je ale na pořadu dne, je prostranství kolem již zmíněných Císařských lázní. Ty se totiž po náročné rekonstrukci otevřou už během letošního června. Změn se dočká nejen samotné okolí této významné karlovarské památky, ale i protilehlý parčík Karla IV., jehož revitalizace je součástí právě i chystaného Divadelního korza.

"Na parčík Karla IV. už máme zpracovaný projekt. Otázkou je, kdy se bude realizovat. Během vegetačního klidu chceme stihnout ještě pokácet břízy. Zbytek se ale asi do otevření Lázní I nestihne. V plánu je tam nejen nová výsadba zeleně, ale i jiná struktura cestiček," nastínil Kučera.

Také podle Adamce se proměna parku do otevření lázní zřejmě nestihne. "Aktuálně jsme v takovém stavu, že budeme dokumentaci dávat ke stavebnímu povolení. Letos se ale určitě revitalizace parku dělat bude," doplnil ředitel KAM Adamec.

Do otevření Císařských lázní bude ovšem hotová nová výsadba zeleně přímo kolem památky. A nemá stát málo. "Teď čekáme na schválení finální verze. Výsadba má stát stovky tisíc korun a jde o zakázku firmy Metrostav, která lázně rekonstruuje," uzavřel ředitel lázeňských parků.