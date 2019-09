Chtěla by být muzikálovou zpěvačkou a v letošním roce byla vybrána jako jedna z deseti z celé republiky do stipendijního programu MenART, kde se muzikálovému zpěvu bude věnovat pod vedením lektorky Radky Fišarové.

„Nadační fond Magdaleny Kožené, který pořádá ZUŠ Open, pomohl vytvořit studijní program pro nadané žáky. Přihlásili jsme do něj Šárku, poslali dvě nahrávky, Šárka napsala motivační dopis a paní učitelka Boháčová doporučující dopis. Odborná porota pak Šárku vybrala,“ přiblížila Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ Chodov. Letos se koná druhý ročník tohoto stipendijního programu a Šárka je vůbec první žačkou z Karlovarského kraje, která do něj byla vybraná.

Zpěvu se věnuje od svých osmi let. Nejprve jako členka školní kapely, kde si jí právě všimla paní učitelka Alena Boháčová. „Šárka má krásnou barvu hlasu. Když jsem ji slyšela na třídních přehrávkách, napadlo mě, že kdyby se jí někdo začal systematicky věnovat, dalo by se s tím něco dál dělat,“ uvedla Boháčová. A Šárka je podle slov všech velký dříč. Ví, co chce, a jde si za svým cílem. A pro jeho splnění je ochotná udělat všechno. Kromě zpěvu hraje na klavír a klarinet, chodí i do literárně-dramatického kroužku. O prázdninách jezdí na letní hudební tábory. Zpěv ji zejména od chvíle, kdy se mu začala věnovat intenzivně u paní učitelky Boháčové, velmi baví. „Můžu vyjádřit své pocity. Mám ráda rychlé i pomalé písničky, v češtině i angličtině. Líbí se mi jazz a muzikál,“ říká talentovaná zpěvačka.

„Do motivačního dopisu jsem napsala, že bych se ráda setkala s paní Fišarovou, protože dělá muzikál a já se mu chci v budoucnu věnovat,“ dodala. Zatím proběhlo první, třídenní setkání s lektorkou Radkou Fišarovou. Konalo se v Kroměříži, kde se sešli všichni vybraní stipendisté ve všech oborech. „První den jsme byli všichni dohromady. Paní Fišarová pracovala s dětmi kolektivně. Rozezpívávali jsme se a dělali různá technická cvičení. Druhý den už se pak věnovala každému individuálně,“ popsala Alena Boháčová průběh prvního setkání. To další je čeká v listopadu v Praze. Šárka dostala úkoly, které musí s paní učitelkou pilovat. MenART nejsou totiž jen víkendová soustředění, ale také konečné výstupy ve Smetanově Litomyšli a na Pražském jaru. „Paní Fišarová chce, aby každé dítě mělo šest svých písniček, které bude schopné interpretovat,“ upřesnila Boháčová. Šárku tak čeká příprava skladeb v tom, co ji baví – jazzu a muzikálu.