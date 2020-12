Narychlo zorganizovaná sbírka železničářů po červencové tragické železniční nehodě v Perninku vynesla přes 600 tisíc korun.

Do dějin české železnice se 7. červenec roku 2020 zapsal černým písmem. Nedaleko Perninku v Krušných horách, na trati z Karlových Varů do Potůčků, se několik minut po patnácté hodině srazily dva osobní vlaky. Dva lidé na místě zemřeli a další byli těžce zraněni. Mezi zraněnými byli i tři zaměstnanci Českých drah. Strojvedoucí Milan Čapek a vlakvedoucí Jana Jindřichová a Petr Paťha.

„Osobně jsem nečekal takovou podporu. Když jsem transparentní účet zakládal, tak jsem si myslel, že se vybere maximálně sto tisíc. Když po týdnu poslali přispívající necelých čtyři sta tisíc korun, tak jsem byl hodně překvapen,“ říká Ladislav Drobný, který pracuje jako vlakvedoucí v Chomutově.

Účet založil ihned po tom, co se o nešťastné události dozvěděl. Následně ho začal propagovat na sociálních sítích a zpráva se neuvěřitelně rychle šířila. Dárců z řad zaměstnanců železnice, kteří chtěli podpořit zraněné spolupracovníky bylo hodně. „Peníze na transparentní účet poslali nejen kolegové v Čechách, ale přišly také peníze ze Slovenska, Švýcarska nebo od kolegů od DB Regio,“ vyjmenoval Drobný jen část přispěvatelů.

Sbírka skončila 1. prosince a nakonec vynesla přesně 605 682 korun. Každý z postižených tří zaměstnanců drah dostal tedy 201 894 korun.

Strojvedoucí Milan Čapek v současnosti podstupuje intenzivní rehabilitace a čekají ho lázně. „Chtěl bych všem kolegům a kamarádům poděkovat za podporu a pomoc. Moc díky. Osobně tyhle peníze využiji na intenzivnější lázeňskou léčbu, která mě čeká v lednu. Tu jsem měl podstoupit už v listopadu, ale coronavirus mi bohužel všechno oddálil,“ říká Čapek s tím, že se po zdravotní stránce cítí dobře. „Do stavu před nehodou se už ale nikdy nevrátím. Nicméně musím intenzivně rehabilitovat a doufat, že budu mít co nejméně trvalých následků. Veliký podíl na mém stále se zlepšujícím zdravotním stavu má moje přítelkyně Alice. Vytváří co možná nejlepší podmínky, abych se dal co nejvíce dohromady,“ zdůrazňuje.

Dalším ze zraněných je vlakvedoucí Petr Paťha, který přišel při neštěstí o levou nohu. „I já bych chtěl všem kolegům poděkovat. Co se mě týče, peníze budu investovat do nové bezbariérové koupelny. O berlích se pohybuji bez větších problémů, ale z vany se mi vstává velice těžko,“ navazuje Paťha na svého kolegu. S ním osudnou směnu trávil v soupravě Regionova, která přijížděla do stanice Pernink.

Pro Petra Paťhu je momentálně největší problém absence protézy. „Stále čekám než se vyrobí. Pak mě teprve čekají náročné rehabilitace. Budu se totiž učit znova chodit. Nicméně bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni, rodině a kamarádům. Všichni to nesou velmi statečně a moc dobře se o mě starají a pomáhají mi,“ dodává Paťha.

Jana Jindřichová momentálně nejvíce trpí posttraumatickým stresem a o samotné události se bavit moc nechce. I tak všem dárcům moc děkuje a teď se věnuje rehabilitaci zranění krční páteře a zlepšení vlastní kondice.