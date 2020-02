Se smyčci to sokolovští žáci umí

Celkem jedenáct žáků vyslala Základní umělecká škola v Sokolově do okresního kola soutěže na smyčcové nástroje, které se konalo v Kynšperku. A ti ukázali, že to se smyčci opravdu umí. Většina z nich totiž postoupila do krajského kola.

Se smyčci to sokolovští žáci umí. | Foto: ZUŠ