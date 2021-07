Vedení města jim vzkazuje, že první klienti budou umístění ve Čtyřce v lednu příštího roku. Příjem žádostí a jejich hodnocení bude probíhat ještě letos na podzim. V těchto dnech probíhají v budově kolaudace.

"Pobytové zařízení známé pod názvem Čtyřka je sice dokončeno, ale budova se ještě vybavuje nábytkem a musí se uskutečnit kolaudace a zkušební provoz. S přijetím prvních klientů se tedy počítá až na přelomu roku nebo v lednu," potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová. Jak město upřesnilo, vzhledem k tomuto časovému harmonogramu zatím nelze podávat žádosti na umístění.

Pravidla pro umisťování osob do tohoto zařízení se podle něj připravují tak, aby se s příjmem žádostí začalo letos na podzim. Budou zde umístěni převážně lidi vyžadující nepřetržitou péči.

"O tom, jaká konkrétní budou kritéria pro umístění do pobytového zařízení, a o všech dalších podrobnostech s tím souvisejících, bude veřejnost včas informována," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Název Čtyřka nese zařízení po bývalé IV. základní škole. Po jejím zrušení byla bývalá budova opuštěná a chátrala. Sokolov si nechal zpracovat studii, co s ní. Ve hře byla přestavba na knihovnu s kulturním centrem, byty pro seniory a do třetice demolice budovy a vybudování parkoviště. Přestavět školu se městu moc nezamlouvalo. Za prvé nemělo na to desítky milionů korun. Druhým zádrhelem bylo, že budova byla stavěna někdy v 60. letech. Technologie stavebních materiálů už není pevnostně tak dobrá, aby se konstrukce mohla zatěžovat. Byly tam vysoké stropy, musely by se udělat celé nové rozvody.