Drtivá většina zaměstnanců v Karlovarském kraji, kterých by se mělo týkat povinné očkování, má za sebou už i třetí dávku. Jak ale přiznávají jejich nadřízení, sami mají s takovým nařízením velké problémy. Třeba už jen proto, jak by se následně instituce s těmi, kteří tuto povinnost odmítnou, vypořádaly.

"Stále čekáme, co bude dál. Pod naši organizaci spadají dva domy, v jednom jsou naočkováni téměř všichni zaměstnanci, v tom druhém jsou to asi dvě třetiny. Mně osobně ale velmi vadí, že se sice říká, že očkování bude povinné, ale nikdo k tomu neřekl doposud to bé, tedy co nastane, pokud se náš zaměstnanec odmítne očkovat. Jak k tomu budeme právně přistupovat?" reaguje ředitel Domova pokojného stáří a denního stacionáře v Ostrově Tomáš Fexa.

Podle něho je zákon postaven špatně, na bázi nátlaku. "Navíc lidé už dnes nemají důvěru. A ani se jim nedivím," konstatuje.

Poslanci za ODS asistuje manžel poslankyně za ANO

Podobný názor má i velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák. "U nás je proočkováno asi 80 procent zaměstnanců, u strážníků je počet ještě vyšší, většina z nich už má i třetí dávku. Ve zbytku jsou někteří, kteří mají protilátky po prodělaném covidu, někteří se očkovat nemohou kvůli zdravotnímu stavu, část z nich vakcínu odmítá. Pokud by nastala situace s povinným očkováním, nevím, jak bychom reagovali, protože to není nijak právně ošetřeno. Osobně tedy velmi doufám, že dojde ke změně, takto postavené mi to přijde jako nesmysl. Navíc podle vlády nejsou strážníci v první linii, tak proč by se měli povinně očkovat?" nechápe Vlasák.

Jeho kolega Petr Kubis, velitel Městské policie v Sokolově, vidí v očkování velký přínos. "Z našich strážníků není očkován jen jeden, u ostatních zaměstnanců se jedná o jednotlivce. Všichni si dobře uvědomujeme, co covid dokáže. Ale na druhou stranu se mi nelíbí ten nátlak. Cokoliv se nařizuje, tak to není dobře," poznamenává Kubis.

Z krajských hasičů prošlo očkováním podle jejich mluvčího Martina Kasala přes 85 procent. "Hodně z nich už má za sebou i třetí dávku. Komentovat situaci s povinným očkováním mi ale nepřísluší," říká mluvčí hasičů.

OBRAZEM: Antivaxeři protestovali v Karlových Varech

Také policisté nechtěli citlivou situaci rozebírat. "Daty, kolik máme proočkovaných lidí za Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje, nedisponujeme, nicméně můžeme podotknout, že proočkovanost v našich řadách je velmi vysoká. Stále jsou ale policisté, kteří nejsou rozhodnutí, zda se nechají či nenechají naočkovat. Snahou Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je všechny tyto policisty pozitivně motivovat k tomu, aby se nechali naočkovat či aby podstoupili i 3. posilující očkovací vakcínu," komentuje očkování mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Ani v krajské nemocnici není naočkováno 100 procent zaměstnanců. "Vakcínu má za sebou u nás přes 80 procent zaměstnanců. Ve zbytku figurují ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Mnoho má zájem o třetí dávku. Věříme, že naši lidé jsou rozumní a že očkování podporují. Jak to bude s těmi, co odmítají, se ukáže, pokud povinnost vstoupí v platnost," uvádí mluvčí nemocnic Markéta Singerová.

Ti, co jsou v první linii a očkování doposud odmítají, přiznávají, že jsou pod silným tlakem. "Vakcínám, které neprošly řádným testováním, nevěřím. Znám případy, kdy mají lidé po očkování velké zdravotní problémy. Sám jsem covid dvakrát prodělal, zatím jsem chráněn. Připadám si, jako bych padal ze střechy vysokého domu a s klesajícími patry si stále říkal, ještě mám před sebou tolik a tolik pater, ještě mám čas. Přesně tak je to s povinným očkováním, které odmítám. Stále ještě mám před sebou nějakou dobu," svěřuje se jeden ze specialistů v Karlových Varech, jehož jméno redakce zná. "Jsem jeden z mála, který očkován není. Nechce se mi, nevěřím tomu. Svou práci mám ale tak rád, že pokud dojde na povinnost, očkovat se nechám. Pevně věřím, že k tomu ale nedojde," dodává jeden z hasičů, kterého rovněž redakce nebude jmenovat.