"S uhlím problém není, ale brikety jsou naprosto nedostatkovým zbožím. Takovou situaci nepamatujeme. Někteří zákazníci si brikety raději rezervují," uvedl Patrik Novák z firmy Kaucký uhelné sklady - AST Coal Trans. První problémy se projevily asi před dvěma až třemi měsíci, nyní se krize ještě více prohloubila. "Poslední dva týdny je to jedním slovem katastrofa. Objednali jsme brikety, a místo třiceti tun nám přišlo jen osmnáct. Ty byly okamžitě pryč. Zboží bereme z Německa, Němci nám toho ale posílají málo a ještě u nás nakupují nejvíce právě oni. Objednáme třeba dva až tři kamiony a jsme rádi, když přijede jen jeden a ten ještě není plný. Máme slíbeno, že by brikety měly být zase příští týden. Nemůžeme to ale zaručit, jde jen o příslib," konstatoval prodejce.

Zatímco plyn a elektřina zdražily meziročně až několikanásobně, cena tuhých paliv se zvýšila jen o pár procent. "Dříve jsme prodávali brikety za 690 korun za sto kilogramů, teď je to 760. Uhlí, třeba mostecké, jsme navýšili o padesát korun," dodal.

Zcela stejná situace jen u prodejce Marcela Nesvedy. "Ano, také my brikety nemáme. Je to nyní zcela nedostatkové zboží. Kdo chce mít jistotu, raději si je objednává a nahlásí se do pořadníku. Denně volá kvůli briketám takových deset lidí. Snad příští týden by něco mělo přijít, uvidíme. Víme, že do Klatov třeba přijely tři fúry, k nám nic," poznamenala Jitka Nesvedová, která tak potvrdila, že prodejci tuhých paliv jsou dobře informováni o tom, kde brikety v Česku právě dostali.

I jejich firma objednává zboží v Německu. "Němci nám toho ale posílají strašně málo. Palivo si raději nechají pro sebe, než aby ho pustili dál do Česka," konstatovala. Marcel Nesveda má aktuálně sto kilogramů, tedy jeden metrák briket, za 670 korun. "Uvidíme, jak bude vypadat faktura za další zboží. Možná, že budeme muset ceny taky navýšit," uzavřela Nesvedová.